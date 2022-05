Peste 100 de tablete pentru procesul de învățare online, la Școala Gimnazială din Bucerdea Grânoasă: Achiziție de peste 120.000 de lei

Dan Buda, directorul național de vânzări Elit: „Pentru Elit, grija pentru clienți nu este doar un mod de lucru uzual, ci este una dintre valorile de bază a companiei”

Pentru Elit, ”customer care”, grija pentru clienți nu este doar un mod de lucru uzual, ci este una dintre valorile de bază a companiei, prin care oferim reușim să oferim stabilitate și încredere clienților nostri într-o piață dinamică și competitivă.

Mai multe despre preocupările echipei Elit, planurile și previziunile pentru 2022, în interviul cu dl. Dan Buda, Director Național Vânzări Elit.

Ce cuprinde protofoliul de produse Elit?

Elit a dezvoltat de-a lungul timpului o gamă completă de mezeluri: de la produse fiert-afumate, crud uscate, specialități, salamuri; prospături; parizer; crenwurști; cârnați; afumături; șunci etc. care s-au bucurat, încă de la lansare, de aprecierea și loialitatea consumatorilor. Mezelurile noastre comercializate sub brand-urile Elit, Plin de Carne, Premia, Promo, Veri si Finom sunt răspunsul Elit la nevoia consumatorilor avizați, care caută gustul autentic și calitatea mezelurilor produse în România.

Produsele noastre sunt comercializate preponderent în comerțul tradițional, dar și în rețele naționale de magazine sau în afara țării. Sortimentația extinsă a produselor Elit și a brand-urilor din portofoliu se datorează dorinței noastre de a inova constant și de a veni în întâmpinarea clienților cu mezeluri desăvârșite, pentru toate gusturile și momentele de consum.

În ce constă particularitatea mezelurilor Elit, comparativ cu oferta similară (dacă există) din piață? Care este plus-valoarea adusă, din perspectiva Dvs, pentru consumator?

Produsele sub brand-ul Elit au un atu competitiv pe piață prin diversitate și raportul corect calitate-preț. Sortimentația completă de mezeluri transpune Elit în alegerea potrivită pentru o multitudine de momente de consum: de la mese de zi cu zi, de la un mic dejun pe grabă la o masă cu întreaga familie sau mesele festive de sărbători. Dezvoltarea brand-ului a pornit de la promisiunea noastră pentru mezeluri desăvârșite și s-a materializat prin identificarea nevoilor și momentelor de consum, la care am răspuns cu promptitudine dezvoltând o gamă variată de mezeluri, ambalate în diverse gramaje.

„Plin de carne” este un brand de mezeluri de calitate premium, care are la bază rețete clasice, consacrate. Cu un conținut optim de carne, gama „Plin de carne” garantează mezelurilor un gust autentic.

Gama Premia însumează o varietate de produse precum: salam de vară, șuncă presată sau specialități afumate, produse cu un raport preț – calitate excelent. Rețetele sunt îndrăznețe, la fel ca și ambalajul ce poartă o etichetă de culoare magenta și se adresează consumatorului nonconformist.

Gama de produse Promo a fost lansată din dorința de a fi cât mai aproape de consumator, cu prețuri cât mai accesibile.

Produsele Veri includ o gamă largă de produse cu gust cat mai aproape de tradițional, realizate industrial, precum pastrama sau șunca de casă și alte specialități din carne.

Elit își propune să creeze produse cu gust desăvârșit, care să răspundă exigențelor clienților noștri, inclusiv a nișelor de piață cu specific etnic. De aceea, a fost creat brand-ul Finom.

Cum a evoluat în timp gama de produse Elit și brandurile din portofoliu?

Gama a evoluat constant de-a lungul timpului, în funcție de nevoile consumatorilor, de trendul pieței alimentare și în funcție de ce am considerat noi că se dorește să se găsească la raft, prin studii de piață, analize interne, chestionare și alte instrumente de colectare a feedback-ului pe care le aplicăm cu succes, încă de atunci.

Valorile brand-ului Elit derivă din atributele sale de excepție, caracteristici care se oglindesc în motivul alegerii lor de către consumatori: calitate, siguranță alimentară, dar și produse realizate de către oameni bine pregătiți, cu experiență robustă în industria alimentară, implicați cu pasiune pentru lucrul bine făcut.

Ne place să credem că răspundem nevoilor pieței și totodată, suntem pioneri și ambasadori ai produselor bune, realizate cu grijă și respect față de consumatorii noștri. De aceea, prin câștigarea premiului „Votat Produsul Anului 2020” în categoria „Cârnați” pentru Cârnații Grătărel, am primit confirmarea consumatorilor că producem mezeluri conform dorințelor lor.

Care sunt cele mai căutate produse? Care este cota de piață pentru Elit și ce produs vinde Elit cel mai bine?

Printre cele mai recente produse dezvoltate sub brand-ul Elit, menționez „Salamul de iarnă” în categoria mezeluri și ”Slănina Ardelenească” în categoria produselor din zona tradițională. De-a lungul timpului am testat și optimizat modul de prezentare și gramajele produselor noastre. Gramajul fix de 300 g pentru Cârnații Grătărel sunt ultimul tip de ambalare identificat ca fiind optim pentru consumatori.

Pandemia a accelerat schimbările obiceiurilor de consum, iar consumatorii au trecut de la etapa în care cumpărau cât mai multe, pentru a avea frigiderul sau cămara plină, la etapa în care își analizează atent nevoile și achiziționează strictul necesar. În ultima perioadă se remarcă în piață preferința consumatorilor de a achiziționa produse la gramaj fix, potrivite pentru o singură masă.

Dorința consumatorilor de a evita risipa alimentară este încurajată de noi, prin implementarea de modalități de ambalare cu gramaje fixe, în cantități mai mici. Ne asumăm astfel responsabilitatea de a evita risipa alimentară alături de consumatori!

În topul vânzărilor și celor mai căutate produse sunt cele din categoria premium „Cârnații de casă” din gama Plin de carne și „Cârnații Grătărel”. Sezonul grătarelor a adus o creștere semnificativă a volumelor de vânzări pentru mici (Premia sau Plin de carne) însă vânzările din industria noastră sunt supuse sezonalității, mai ales atunci când vorbim de produse special destinate grătarului, cum sunt micii, sau de produse puternic asociate perioadei sărbătorilor de iarnă, cum ar fi specialitățile sau cârnații. Relativ constante, de-a lungul anului, sunt vânzările de salamuri, crenvurști și Cârnații de casă Plin de Carne.

Produsele noastre sunt în general apreciate datorită rețetelor autentice, constanței în producție și raportului corect dintre calitate și preț. Analizele noastre arată faptul că există o preferință din ce în ce mai mare pentru produse calitative. Consumatorii devin din ce în ce mai exigenți atunci când vine vorba de așteptările pe care le au de la produsele pe care le achiziționează. Elit se bucură de consumatori preocupați în mod special de calitatea produselor, de siguranța alimentară, care sunt dispuși să plătească prețul corect pentru a primi calitatea așteptată.

Cum au evoluat obișnuințele de consum ale clienților Elit în ultima perioadă? Cum ați ales să răspundeți acestor evoluții ale consumului, pentru a menține/ crește cotele de piață?

În ultima perioadă s-a putut observa creșterea interesului pentru produse comercializate în gramaje fixe și cât mai reduse ca dimensiune, gramaj. De asemenea, în urma pandemiei, consumatorii au acordat atenție modului în care sunt ambalate produsele, pentru a achiziționa și a consuma cu încredere. Oamenii caută produse calitative, cu gust autentic.

Ne-am dat seama de acest aspect monitorizând vânzările unui produs-emblemă, Slănina Ardelenească, care ne-au confirmat faptul că un produs cu un gust autentic va câștiga mereu în fața unui produs standard. Consumatorii sunt mult mai atenți la bugetul familiei, dar sunt dispuși să plătească un preț mai mare atâta timp cât se pot bucura de produse unice, produse calitative și savuroase, așa cum sunt produsele Elit!

Cum considerați că va evolua piața în care operează Elit, în perioada următoare? La ce anume ar trebui să fim atenți (noi tipuri de produse, noi tipuri de packaging, comerțul online etc)?

În continuare vom observa o atenție deosebită a consumatorilor pentru echilibrul între prețul produsului și valoarea coșului alimentar. Listele de cumpărături se vor stabili mai atent, iar produsele mai calitative se vor achiziționa în cantități mai mici, pentru consumul imediat.

Siguranța alimentară devine tot mai mult una dintre prioritățile consumatorului.

Un brand oferă siguranță și încredere deoarece are asumate și asociate o serie de valori, în percepția consumatorului: calitate, siguranță, gust autentic, diversitate de opțiuni. Cred foarte mult în impactul brand-ului în decizia de cumpărare al unui aliment. De aceea, recent, toate brand-urile din portofoliul Elit au trecut printr-un proces complex de rebranding care ne-a ajutat să comunicăm mai bine valorile noastre și să ne repoziționăm în piață în percepția consumatorului.

Schimbarea e bună și am simțit nevoia unui exercițiu de imagine, care să se traducă în preferința consumatorilor pentru produsele Elit, în același timp prin păstarea nealterată a caracteristicilor care le definesc.

Am prioritizat, astfel, anumite puncte-cheie în strategia de promovare. La nivel intern, după sfătuirea în cadrul echipei, am decis așezarea produselor pe portofolii clare de brand. În categoria imagine de brand, am lucrat în detaliu la modificarea logo-urilor, a designului ambalajului și a etichetei pentru a fi croite pe gusturile consumatorului modern. Acestea au fost completate de o campanie de promovare 360°, pe toate canalele de comunicare media, de la comunicarea la raft prin campanii punctuale, până la reclama Tv și comunicare constantă în social media și mass media.

Traversarea cu succes a unui proces de rebranding asigură o poziția bună de vizibiliatte în piață și oferă produselor o schimbare conștientă, asumată, o adaptare a perceptiei clienților asupra produsele preferate și o comunicare mai bună a promisiunii brand-ului.

Întotdeauna ne-am dorit ca produsele Elit să fie apreciate de către consumatori pentru rețetele lor deosebite, pentru calitatea și atenția pe care o acordăm detaliilor în procesul de producție și ulterior în procesul de prezentare la raft, ca parte integrantă din promisiunea noastră de brand: „Gustul desăvârșit”. Am reușit acest lucru!

Care sunt rețelele de vânzare de predilecție? Ce pondere au fiecare (procentual) în cantitatea totală de produse vândute?

Peste 80% din produsele Elit sunt comercializate în prezent în retailul tradițional și în magazinele proprii, iar diferența în IKA. Produsele Elit merg și la export, cu predilecție în țările în care trăiesc mari comunități de români, precum: Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Danermarca, Suedia sau Austria.

Ce strategii de vânzări folosiți în promovarea produselor Elit? Care este/ a fost cea mai eficientă? Dar cea mai deosebită/specială/disruptiv?

Strategia de vânzare a produselor Elit este bazată în primul rând pe o foarte bună cunoaștere a pieței în care activăm. Este caracterizată printr-o flexibilitate mare, deoarece luăm tot timpul în considerare nevoile clienților. Cunoscând piața, având o forță de vânzări experimentată, luăm decizii rapid, astfel încât reușim să răspundem nevoilor identificate pe un anumit segment. Ne considerăm temerari și credem, cu umor si relaxare, că dacă nu punem în piață un produs, sigur nu se vinde.

Credem că produsele cu un gust special sunt cele care ne diferențiază la raft, cele care ne păstrează clienții fideli. Produsele deosebite apar în urma unor abordări originale! De exemplu, acum 6 ani, când ne-am propus să comercializăm un produs deosebit, cu un gust autentic, nu am alocat bugete mari de dezvoltare, analize și cercetare. Am implicat, în schimb, în proces, câțiva măcelari pricepuți din secțiile fabricii, pentru o experiență cât mai autentică.

Am reprodus, la scară industrială, obiceiul lor din iarnă de a prepara mezeluri de ignat pentru cei care taie porcul acasă. Ei nu pregătesc produsele pe hârtie, așa cum o fac inginerii-tehnologi, te întreabă ce aștepți de la ei și apoi îți prezintă produsul finit. Am primit din partea lor mai multe variante, iar produsul câștigător a fost ales detașat: Cârnații de Casă Plin de Carne, care este un sucess chiar și în ziua de azi!

Pentru a face cunoștință clienților cu produsul, aveam în plan să îl oferim gratuit la comenzile primite în următoarele săptămâni. După câteva zile în care am primit foarte multe aprecieri pozitive, am observat că produsul este unul de succes, pentru că majoritatea clienților au început să plaseze deja comenzi considerabile!

În concluzie, variantele autentice sunt cele care aduc întodeauna cele mai bune rezultate: fie că vorbim de identificarea unor rețete noi de produse, fie că vorbim de strategiile folosite pentru a pune în piață aceste produse. Pentru noi, instinctul provenit din experiență și din pasiunea pentru acest domeniu, și de asemenea de ascultarea atentă și de înțelegerea nevoilor consumatorilor sunt mai mult decât suficiente pentru a oferi pieței ceea ce se așteaptă de la noi.

Care este produsul dvs. preferat din Gama Elit? Cum l-ați caracteriza în câteva cuvinte? Ce îl face să fie special?

Cu siguranță preferații mei și ai familiei mele sunt cârnații Grătărel și Micii Plin de carne! Trebuie să am grijă și să fiu pregătit cu Cârnații Grătărel la orice grătar mergem. Întreaga familie caută în mod special acest produs pentru fiecare grătar, dar și pentru alte diverse preparate!

De ce ați ales această industrie pentru cariera Dvs? Ce reprezintă Elit pentru Dvs?

Deși nu eu am ales industria și nici domeniul, ci mai degrabă industria m-a ales pe mine, nici peste 10 ani nu mă văd în altă parte! Industria alimentară a fost mereu o provocare frumoasă, iar relația cu fiecare client în parte a devenit prioritatea mea nr. 1. Elit reprezintă pentru mine nu numai un început de carieră deschizător de drumuri ci și locul în care am crescut profesional și unde ideile mele de dezvoltare sunt puse în practică iar rezultatele sunt vizibile.

Scurtă prezentare profesională, Dan Buda, director național de vânzări Elit

Parcursul profesional începe cu responsabilități în domeniul producției de mezeluri, logistică, importuri. Din 2013, a coordonat echipa de vânzări Elit, unde a început cu regiunea Transilvaniei, iar din 2018 preluat atribuții la nivel național.

Despre Elit

Elit este un brand îndrăzneț, conversațional și amical, susținător al felului de a spune și face lucruri românești, de calitate. În prezent, Elit produce anual peste 30.000 de tone de mezeluri în cadrul celor 4 fabrici proprii din Alba, București și Arad. Sortimentația largă de mezeluri, de la produse fiert-afumate, crud uscate sau specialități, este produsă sub umbrela a 7 brand-uri proprii: Elit, Plin de carne, Premia, Veri, Promo, Pizzaro, Finom. Produsele sunt ambalate în cantități variate, de la gastro la feliate și comercializate preponderent în comerțul tradițional, dar și în rețele naționale de magazine sau în export. Mai multe detalii: https://www.mezeluri.ro/.