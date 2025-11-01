Persoanele afectate de vaccinul anti-COVID pot da statul în JUDECATĂ. Curtea de Casație și Justiție validează cererile de despăgubiri

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că persoanele care susțin că au avut de suferit după vaccinarea anti-COVID pot solicita despăgubiri nu doar de la producătorii vaccinurilor, ci și de la statul român.

Judecătorii au precizat că aceste acțiuni pot fi întemeiate atât pe legea privind răspunderea pentru produse cu defecte, cât și pe legislația generală referitoare la greșelile sau neglijența autorităților. Astfel, dacă o persoană consideră că autoritățile au acționat greșit, poate cere ca statul să fie tras la răspundere în instanță.

Magistrații ÎCCJ au respins recursurile formulate de Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, menținând decizia unei instanțe inferioare care permite rejudecarea unui caz în care o femeie a acuzat statul că i-a provocat probleme grave de sănătate după vaccinare. Curtea a subliniat că simplul fapt că vaccinul este considerat un „produs” nu înseamnă că doar producătorul poate fi tras la răspundere; orice suspiciune privind eventuale greșeli ale statului sau altor instituții trebuie analizată în instanță.

Cazul care a declanșat decizia vizează o femeie din Sălaj care a cerut 100.000 de euro despăgubiri de la stat, Ministerul Sănătății, Guvern și producătorul vaccinului, după ce a suferit o tromboză la scurt timp după imunizare. Inițial, dosarul i-a fost respins de prima instanță pe motiv că instituțiile statului nu pot fi trase la răspundere, însă Curtea de Apel Cluj a dispus rejudecarea, iar ÎCCJ a confirmat că procesul trebuie analizat pe fond.

Decizia ÎCCJ deschide calea și altor persoane care susțin că au fost afectate de vaccinare să dea în judecată atât producătorii, cât și statul. Instanțele trebuie să examineze fiecare caz individual, fără a respinge automat cererile. Curtea a precizat că hotărârea nu implică vinovăția vaccinurilor, ci garantează dreptul persoanelor de a cere despăgubiri și de a avea cazul evaluat corect.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI