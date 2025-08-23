Rămâi conectat

Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: Intervin salvatori din Alba. A fost solicitat și elicopterul SMURD

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: Intervin salvatori din Alba

Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, în cooperare cu SALVAMONT Alba, intervin, în după amiaza zilei de sâmbătă, 23 august 2025, pentru salvarea unei persoane căzute cu motocicletă într-o râpă în zona Obârșia Lotrului, Transalpina (zonă greu accesibilă).

Citește și: UPDATE FOTO, VIDEO | ACCIDENT MORTAL pe Transalpina: Doi bărbați au DECEDAT după coliziunea dintre 3 motociclete. Ambii erau cetățeni străini

A fost alertat si elicopterul SMURD Tg Mureș pentru a se deplasa la locul evenimentului.

Detașamentul de Pompieri Sebeș a deplasat la fața locului un echipaj de prim ajutor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

