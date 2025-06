Performanțe individuale și de grup remarcabile la nivel internațional ale elevilor care activează în cadrul Grupului Skepsis din Alba Iulia

Încă din 2012, Grupul Skepsis a inițiat programul Skepsis Studio – un program continuu de inițierere și formare în arta actorului pentru elevii din Alba Iulia și din județul Alba.

Dincolo de educație și dezvoltare personală prin artă, rezultatele acestui program s-au concretizat printr-o serie de profesioniști care îmbrățișează acum cu cinste profesia de actor sau actriță, prin frumoase spectacole create și prin participări răsplătite cu premii și distincții la festivaluri naționale dedicate elevilor.

Admitere la una dintre cele mai performante facultăți de teatru la nivel mondial

Cea mai recentă performanță individuală este cea a Alexandrei Panțiru, proaspăt absolventă de liceu, care după 12 ani petrecuți alături de Grupul Skepsis a fost admisă la East 15 Acting School, specializarea BA World Performance în cadrul Universității Essex din Londra, Marea Britanie.

„Procesul de admitere a fost destul de complex, fiind împărțit în mai multe etape. Inițial, a trebuit să scriu o lucrare autobiografică despre experiența mea în domeniul teatrului și cunoștințele căpătate de-a lungul anilor de activitate. În a doua etapă, am înregistrat niște videoclipuri, numite „self-tapes”, în care am prezentat două monologuri, unul clasic și unul contemporan. După feedback-ul pozitiv primit am participat la un workshop pentru a a vedea exact modul de lucru și abordarea din cadrul facultății și pentru a decide dacă este sau nu locul potrivit pentru mine.

Procesul a fost destul de lung, începând în luna septembrie a anului trecut și terminându-se în luna ianuarie a anului curent, dar făcând ceea ce iubesc cel mai mult, am simțit bucurie în fiecare secundă. Competiția este foarte mare la facultățile de teatru din Anglia, East 15 Acting School fiind considerată a 3-a cea mai bună din UK dar și în top 10 facultăți de teatru din lume, cu undeva la 9000 de aplicanți pe an, fiecare specializare acceptând doar 13 elevi. Această reușită nu ar fi fost niciodată posibilă fără ajutorul primit din partea profesorului meu din cadrul grupului Skepsis, Viorel Cioflică, care mi-a fost ca un mentor timp de 12 ani și care mi-a deschis orizonturile spre acestă pasiune, dar nici fără colegii mei de trupă care m-au ajutat în fiecare zi să mă dezvolt și să am încredere în mine. Aștept cu nerăbdare să pornesc în acestă călătorie, să descopăr oameni noi, să mă descopăr pe mine însumi, dar cel mai important, să fac ceea ce îmi place, teatru”, spune Alexandra Panțîru.

Participare la un un important festival inernațional de teatru

În perioada imediat următoare, 22-28 iunie 2025, echipa de elevi Skepsis Studio va reprezenta Alba Iulia și România la Festivalul de Teatru pentru Copii și Tineret „Brucklinn”, organizat la Innsbruck, Austria, un eveniment care urmărește promovarea dezvoltării relațiior dintre culturi și generații. Evenimentul oferă o experiență complexă tinerilor elevi, ei având oportunitatea de a se deschide spre forme și abordări noi în arta dramatică, de a participa la ateliere de formare și de a aprecia diversitatea culturală și etnică europeană.

În programul festivalului, Skepsis Studio va prezenta spectacolul „Arlecchino looking for a Master” (Arlecchino își caută stăpân) – un spectacol original în genul Commedia dell Arte, creat de Viorel Cioflică. Tinerii actori care vor interpreta cele mai cunoscute personaje ale genului sunt : Carmen Cîmpean, Alexandra Panțiru, Sînziana Lupu, Ioana Voj, Tudor Cioancă și Georgiana Florea.

Pentru tinerii elevi vor urma alte deplasări și provocări menite să îi ajute să crească în experiență, să își cultive și să își rafineze talentul pe misteriosul și atât de frumosul și surprinzătorul drum al artei.

„Trupa de teatru Skepsis a luat ființă acum 23 de ani ca o tânără trupă studențească. Nu am uitat niciodată de unde am plecat și nici scopul pe care îl urmărim. Am susținut și a promovat mereu arta dramatică nu doar ca spectacol dar și ca o formă de educație, încurajând performanța și excelența prin studiu și muncă. Alături de noi se formează anual zeci de elevi de la școli generale și licee din Alba Iulia și județul Alba. De-a lungul timpului, unii transformă pasiunea în profesie, construind frumoase cariere în domeniu. Îi vom susține mereu”, spune Viorel Cioflică, formator.

