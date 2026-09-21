Perchezițiile DIICOT la locuința lui Călin Georgescu: Procurorii caută bani ascunși în pereții casei. S-ar fi găsit deja aproximativ 5.000 de euro cash

La locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia continuă perchezițiile DIICOT după mai multe ore. Anchetatorii verifică inclusiv dacă în pereții sau în alte spații ascunse ale imobilului se află bani ori alte bunuri de interes pentru anchetă, potrivit unor surse apropiate investigației. Pentru verificări ar fi fost adus un dispozitiv special. Până în acest moment au fost identificate aproximativ 5.000 de euro în numerar, în locuința lui Călin Georgescu, însă căutările nu s-au încheiat. La ora redactării acestei știri, fostul candidat la Președinție nu fusese încă adus la sediul DIICOT pentru audieri.

Anchetatorii se află de mai multe ore în locuința din Mogoșoaia unde Călin Georgescu a fost adus luni dimineață după ce a fost oprit în trafic.

Potrivit surselor apropiate anchetei, percheziția este una minuțioasă, iar polițiștii și procurorii ar folosi inclusiv un dispozitiv special pentru verificarea pereților și a unor posibile spații sau compartimente ascunse, în căutarea eventualelor sume de bani sau a altor probe.

Până acum ar fi fost găsite aproximativ 5.000 de euro cash, însă operațiunea continuă.

Informația privind banii găsiți în vila din Mogoșoaia este relatată și de Antena 3 CNN, care indică o sumă de aproximativ 4.000–5.000 de euro în numerar.

Percheziții de ore întregi. Georgescu încă nu ajunsese la DIICOT

Călin Georgescu a fost oprit în trafic luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziție. Fostul candidat la Președinție a fost adus la domiciliu în acest scop.

După mai multe ore, operațiunea de la Mogoșoaia nu era încă finalizată. Alte relatări din cursul dimineții indicau că procurorii se aflau de peste cinci ore în locuință.

Potrivit surselor apropiate anchetei, la ora redactării acestei știri Călin Georgescu nu fusese încă adus la sediul DIICOT, tocmai pentru că perchezițiile erau în desfășurare.

După finalizarea procedurilor, acesta urmează să fie audiat de procurorii Structurii Centrale.

În cursul dimineții au apărut informații potrivit cărora și Cristela Georgescu ar urma să fie audiată în dosar. DIICOT nu a comunicat însă oficial până acum calitatea acesteia în anchetă.

DIICOT vorbește oficial despre bani pentru campania electorală

Perchezițiile capătă o miză suplimentară după declarația făcută luni de Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT, care a prezentat public mecanismul financiar investigat.

Procurorii spun că unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții.

DIICOT susține că, pentru câștigarea încrederii victimei, ar fi fost construită aparența unei operațiuni financiare reale.

„Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării”, a declarat Mihaela Melconian.

Procurorii spun că au existat inclusiv întâlniri în România și Marea Britanie și că acolo ar fi fost semnat contractul de creditare.

„100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului”

Una dintre cele mai importante informații anunțate oficial de DIICOT privește destinația care i-ar fi fost prezentată persoanei vătămate pentru o parte din bani.

Mihaela Melconian a declarat: „Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului.”

Mai mult: „Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.”

Aceasta este formularea DIICOT.

Procurorii nu au spus că cei 100.000 de euro au intrat efectiv într-o campanie electorală. Ei spun că aceasta era destinația prezentată persoanei vătămate în cadrul mecanismului investigat.

DIICOT nu a pronunțat în declarația oficială numele liderului grupului, descriindu-l drept un cetățean român în vârstă de 64 de ani. Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, este vizat de operațiunea de luni, iar surse judiciare îl indică între cele trei persoane cercetate în dosar.

Peste un milion de euro transferați după promisiunea unui credit

Potrivit explicațiilor oficiale ale DIICOT, victima ar fi transferat peste un milion de euro după ce i-ar fi fost creată aparența că finanțarea de șase milioane de euro era reală.

„În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în eroare a continuat”, a spus purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Ulterior, potrivit procurorilor, ar fi fost pusă pe masă o nouă ofertă: „Persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro”, a explicat Mihaela Melconian.

Finanțarea nu s-ar fi concretizat nici de această dată: „Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a precizat reprezentanta DIICOT.

Datele esențiale privind prejudiciul și perchezițiile au fost confirmate și în comunicarea oficială a anchetatorilor.

Cinci percheziții în București și Ilfov

DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus luni în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Potrivit procurorilor, trei persoane — doi români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani — sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

„Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării”, a spus Mihaela Melconian.

Perchezițiile de luni reprezintă una dintre cele mai importante etape de până acum ale anchetei. La Mogoșoaia, verificările continuau încă la mai multe ore după începerea operațiunii.

Călin Georgescu și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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