Alba în Superligă: Zlătneanul Andrei Mărginean, prima reușită stagională și lider cu Dinamo | Andrei Cordea, pasă decisivă pentru CFR Cluj, înaintea întreruperii campionatului

Zlătneanul Andrei Mărginean este al treilea jucător din Alba care punctează în ediția curentă, după Andrei Cordea (CFR Cluj) și Ovidiu Bic („U” Cluj).

Mărginean a strâns toate minutele, al doilea meci la rând (10 prezențe, 841 de minute) pentru liderul Dinamo (3 succese consecutive, 23 de puncte din 27 posibile), și a finalizat din apropiere (43), în victoria netă a „câinilor roșii”, 4-0 cu Farul Constanța, la revenirea pe „Arena Națională”. S-au duelat formații care nu pierduseră din runda inaugurală, 19 iulie, adică de două luni.

Aiudeanul Andrei Cordea, golgheterul formației din „Gruia”, și-a trecut în cont un assist, în disputa CFR Cluj – FC Botoșani 3-1, la reușita secundă a gazdelor (Drazic, 29). Cordea a evoluat 82 de minute congra grupării moldave (eșec după 5 runde) și are 5 reușite stagionale (în 737 de minute). A doua oară în actualul sezon, Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) a fost rezervă la trupa lui Șumudică.

Abrudeanul Ovidu Bic (9 meciuri, 750 de minute) a fost integralist pentru al șaptelea joc consecutiv în distribuția „șepcilor roșii”, 2-0 în deplasare cu FC Botoșani (al dolea succes succesiv). Criza continuă la FC Argeș, cu antrenorul aiudean Bogdan Andone pe bancă. „Vulturii violeți” au 6 partide fără a câștiga (numai două puncte), ultimul eșec, în „Giulești” cu Rapidul (1-3), pentru care a punctat și Șucu jr!

Să mai precizăm că Ioan Mărginean „Limoniu” a fost delegat observator la UTA Arad (3 victorii în ultimele 4 reprezentații) – Sepsi Sf. Gheorghe (1-0), iar asistentul Alexandru Vodă a oficiat la întâlnirea Petrolul Ploiești – FK Csikszereda.

Campioana a umilit FCSB, 5-0 pe „Ion Oblemenco”, într-o demonstrație de forță și are 3 dispute adjudecate, 10-0 golaveraj! „Roș-albaștrii”, cu un punct în ultimele 5 etape un parcurs rușinos, l-au instalat pe Reghecampf în locul lui Baciu!

foto: FC Dinamo

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