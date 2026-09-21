Sport

Alba în Superligă: Zlătneanul Andrei Mărginean, prima reușită stagională și lider cu Dinamo | Andrei Cordea, pasă decisivă pentru CFR Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Alba în Superligă: Zlătneanul Andrei Mărginean, prima reușită stagională și lider cu Dinamo | Andrei Cordea, pasă decisivă pentru CFR Cluj, înaintea întreruperii campionatului

Zlătneanul Andrei Mărginean este al treilea jucător din Alba care punctează în ediția curentă, după Andrei Cordea (CFR Cluj) și Ovidiu Bic („U” Cluj).

Citește și: Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, în lotul României pentru Liga Națiunilor! Andrei Mărginean, doar pe lista preliminară a lui Gheorghe Hagi

Mărginean a strâns toate minutele, al doilea meci la rând (10 prezențe, 841 de minute) pentru liderul Dinamo (3 succese consecutive, 23 de puncte din 27 posibile), și a finalizat din apropiere (43), în victoria netă a „câinilor roșii”, 4-0 cu Farul Constanța, la revenirea pe „Arena Națională”. S-au duelat formații care nu pierduseră din runda inaugurală, 19 iulie, adică de două luni.

Aiudeanul Andrei Cordea, golgheterul formației din „Gruia”, și-a trecut în cont un assist, în disputa CFR Cluj – FC Botoșani 3-1, la reușita secundă a gazdelor (Drazic, 29). Cordea a evoluat 82 de minute congra grupării moldave (eșec după 5 runde) și are 5 reușite stagionale (în 737 de minute). A doua oară în actualul sezon, Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) a fost rezervă la trupa lui Șumudică.

Abrudeanul Ovidu Bic (9 meciuri, 750 de minute)  a fost integralist pentru al șaptelea joc consecutiv în distribuția „șepcilor roșii”, 2-0 în deplasare cu FC Botoșani (al dolea succes succesiv). Criza continuă la FC Argeș, cu antrenorul aiudean Bogdan Andone pe bancă. „Vulturii violeți” au 6 partide fără a câștiga (numai două puncte), ultimul eșec, în „Giulești” cu Rapidul (1-3), pentru care a punctat și Șucu jr!

Să mai precizăm că Ioan Mărginean „Limoniu” a fost delegat observator la UTA Arad (3 victorii în ultimele 4 reprezentații) – Sepsi Sf. Gheorghe (1-0), iar asistentul Alexandru Vodă a oficiat la întâlnirea Petrolul Ploiești – FK Csikszereda.

Campioana a umilit FCSB, 5-0 pe „Ion Oblemenco”, într-o demonstrație de forță și are 3 dispute adjudecate, 10-0 golaveraj! „Roș-albaștrii”, cu un punct în ultimele 5 etape un parcurs rușinos, l-au instalat pe Reghecampf în locul lui Baciu!

foto: FC Dinamo

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Rundă intermediară în Liga 3! CSM Unirea, confruntare dificilă cu Timișul Șag pe „Cetate”! Deplasări pentru liderul CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

21 septembrie 2026

De

Rundă intermediară în Liga 3! CSM Unirea, confruntare dificilă cu Timișul Șag pe „Cetate”! Deplasări pentru liderul CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, în etapa a cincea a Seriei 7 O etapă intermediară în care dintre conjudețene singura care joacă pe teren propriu este CSM Unirea Alba Iulia, celelalte 3 reprezentante ale Albei […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

21 septembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei României: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria) Pentru al doilea an consecutiv, CSM Unirea Alba Iulia, câștigătoarea eventului național la polo feminin în ultimele două ediții, va lua startul în Conference Cup (a treia […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

21 septembrie 2026

De

Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune! Baza sportivă din Aiud a găzduit prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un eveniment organizat de Juniorul Aiud, fostul club al lui Ciprian, în memoria celui care a făcut parte din familia clubului și care a […]

Citește mai mult