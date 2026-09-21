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Când vom trece la ora de iarnă în 2026: Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Când vom trece la ora de iarnă în 2026: Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00

România va trece la ora de iarnă în ultimul weekend din octombrie 2026. În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce înseamnă că noaptea va fi mai lungă cu o oră.

Trecerea la ora de iarnă 2026 are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Practic, noaptea va avea 25 de ore. Dimineața se va lumina mai devreme, dar și întunericul se va instala mai devreme seara.

Telefoanele mobile, computerele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează, în general, ora automat, dacă această funcție este activată. Ceasurile clasice și alte dispozitive care nu fac actualizarea automată trebuie reglate manual.

România va reveni astfel de la ora de vară la ora standard a Europei de Est. Diferența față de timpul universal coordonat va trece de la UTC+3 la UTC+2.

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