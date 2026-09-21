Șase persoane au murit, iar alte 22 au fost afectate de intoxicații cu monoxid de carbon, în 2026, în aria Delgaz Grid: Alba, printre județele cu astfel de cazuri

În primele opt luni ale acestui an, în aria de activitate a Delgaz Grid s-au produs 14 intoxicații cu monoxid de carbon în județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Timiș, Cluj, Neamț și Hunedoara. Numărul total al victimelor a ajuns la 28, de peste două ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 12 vic-time. Șase persoane și-au pierdut viața în acest an, față de două persoane deceda-te în 2025. Printre victimele din 2026 se numără și un tânăr de 24 de ani. În locuin-ța sa au fost identificate probleme la sistemul de evacuare a gazelor arse de la cen-trala termică, iar monoxidul de carbon s-a acumulat în interior și a produs asfixia.

Principalele cauze care generează intoxicații cu monoxid de carbon sunt coșurile de fum și sistemele de evacuare a gazelor arse deteriorate, obturate sau neetanșe. Sobele defecte ori folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței creează, la rândul lor, condiții pentru producerea intoxicațiilor.

Fie că locuiți la bloc sau la casă, pericolul intoxicației cu monoxid de carbon este real dacă gazele arse nu sunt evacuate corespunzător

Riscul poate apărea în orice locuință în care funcționează aparate alimentate cu gaz sau surse de încălzire care produc gaze arse ce nu sunt evacuate corespunzător în exterior.

Dacă locuiți la bloc, asigurați-vă că grilele și orificiile de ventilație nu sunt acoperi-te, iar canalele de evacuare a gazelor arse nu sunt înfundate. O renovare aparent banală poate afecta evacuarea gazelor arse și poate produce situații periculoase.

Dacă locuiți la casă, verificați și curățați coșurile de fum cel puțin de două ori pe an, obligatoriu înainte de sezonul rece. Fisurile, depunerile sau improvizațiile pot împiedica eliminarea în exterior a gazelor arse, iar acestea se pot acumula în locu-ință.

Cum să acționați

· Verificați periodic sistemele de evacuare a gazelor arse și solicitați inter-venția exclusiv a specialiștilor autorizați atunci când apar probleme.

· Curățați și controlați regulat coșurile de fum, canalele de evacuare și hor-nurile cu ajutorul personalului autorizat.

· Nu folosiți niciodată aragazul pentru încălzirea locuinței și nu îl lăsați nesu-pravegheat atunci când gătiți.

· Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz.

Prevenția face diferența – verificări periodice la instalațiile interioare de gaz și respectarea unor reguli simple de siguranță.

Un coș de fum curățat la timp, o instalație verificată, o grilă de ventilație neobtura-tă sau un detector de monoxid de carbon montat în locuință pot părea detalii mi-nore. În realitate, ele pot face diferența dintre o zi obișnuită și o tragedie care lasă în urmă familii îndurerate.

La fel de importante în prevenirea incidentelor sunt verificările la instalațiile interi-oare de gaz, la maximum doi ani, și a reviziilor, la maximum zece an, precum și montarea detectoarelor de gaz. Operațiunile sunt în responsabilitatea proprietari-lor și se fac obligatoriu cu firme autorizate de către Autoritatea Națională de Re-glementare în domeniul Energiei (ANRE).

Mai multe sfaturi despre utilizarea în siguranță a gazelor naturale și a surselor de energie sunt disponibile pe canalele de social media România Sigură, proiect deru-lat în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță” dintre E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, potrivit unui comunicat transmis de Delgaz Grid.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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