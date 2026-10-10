Percheziții la Sântimbru: Bărbat de 45 de ani, reținut de polițiști după ce a îmbuteliat detergent lichid, l-a etichetat cu însemnele unor mărci cunoscute și l-a vândut. Ce au descoperit anchetatorii în locuință

Percheziții la Sântimbru: Localnic de 45 de ani, reținut de polițiști după ce a îmbuteliat detergent lichid, l-a etichetat cu însemnele unor mărci cunoscute și l-a vândut. Ce au descoperit anchetatorii în locuința bărbatului

Un bărbat de 45 de ani, din Sântimbru, a fost reținut de polițiști după ce a îmbuteliat detergent lichid, l-a etichetat cu însemnele unor mărci cunoscute și l-a vândut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, pe raza localității Sântimbru, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din aceeași localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de contrafacerea și punerea în circulație a unui produs având o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2026, bărbatul ar fi îmbuteliat detergent lichid în recipiente de 3 și 5 litri, pe care ar fi aplicat, fără drept, etichete purtând însemnele unor mărci comerciale consacrate. Ulterior, ar fi procedat la comercializarea produselor etichetate.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 898 de folii cu etichete autocolante purtând însemnele unor mărci comerciale înregistrate, precum și un telefon mobil.

Totodată, a fost indisponibilizată cantitatea de 21.211 litri de detergent lichid.

Față de bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

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