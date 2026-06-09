Percheziții la Albac: Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei adus bugetului de stat. O firmă a „uitat” să declare vânzarea de cherestea

Percheziții domiciliare au avut loc luni, 8 iunie 2026, în comuna Albac, într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii suspectează administratorul unei societăți comerciale că ar fi ascuns venituri obținute din comercializarea materialului lemnos, prejudiciul total estimat depășind 1,5 milioane de lei.

Ancheta arată că tranzacțiile ar fi fost realizate în baza a 255 de avize de însoțire a materialului lemnos, iar obligațiile fiscale neachitate au generat un prejudiciu total de 1.546.326 de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

În cursul zilei de 08.06.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 2 locații de pe raza comunei Albac, județul Alba, reprezentând sediul unei societăți comerciale, precum și domiciliul unei persoane fizice (administratorul societății), în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005.

Din actele de urmărire penală efectuate a reieşit bănuiala rezonabilă că:

În perioada 09.01.2024-27.08.2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, administratorul unei societăţi comerciale ar fi omis să evidențieze în actele contabile ale societății veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale efectuate, constând în vânzarea de cherestele din specia rășinoase și din specia fag către diverse persoane fizice, în baza a 255 avize de însoțire material lemnos, consecinţa fiscală produsă constând în diminuarea bugetului de stat cu suma de 793.600 lei, reprezentând: TVA suplimentar de plată – 498.186 lei, impozit pe profit suplimentar de plată aferent anului 2024 – 295.414 lei şi impozit pe profit la trimestrul I 2025 – 58.106 lei.

Prin aceste fapte a fost cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de 1.546.326 lei (compus din suma de 793.600 lei – debit principal şi suma de 752.726 lei – accesorii).

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unui bun imobil deţinut în mod simulat pe numele altei persoane, precum şi asupra a patru terenuri şi a conturilor bancare aparținând suspectului administrator în vederea recuperării prejudiciului, până la concurența valorii probabile a prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală, de 1.546.326 lei.

Organele de cercetare penală au dispus reţinerea pentru 24 de ore a administratorului societăţii comerciale. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea în continuarea a urmăririi penale, efectuarea perchezițiilor domiciliare și dispunerea unor măsuri asigurătorii şi preventive sunt

etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşirii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

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