Percheziții în Alba și alte județe: Descinderi la persoane bănuite de trafic și procesare ilegală de tutun

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 9 minute

în

De

Astăzi, 2 decembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al polițiștilor Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice – sectoarele 1-6, au pus în executare 52 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași, Olt, Covasna, Harghita, Sibiu, Alba, Argeș, Ialomița și Vâlcea,

Perchețițiile au loc în cadrul unui  dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate ori marcate necorespunzător sau cu marcaje false, peste limita de 1 kilogram de tutun de fumat, precum și producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, în perioada octombrie 2025 – prezent, mai multe persoane ar fi aprovizionat cantități importante de tutun vrac, care ulterior ar fi fost supuse unui proces de prelucrare, rezultând astfel tutun mărunțit, deținut în afara antrepozitului fiscal.

De asemenea, produsele astfel obținute ar fi fost distribuite către persoane de pe întreg teritoriul național, atât pentru consum propriu, cât și pentru comercializare, prin intermediul unei firme de curierat.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că materia primă utilizată – respectiv tutun foi (neprelucrat) – ar fi fost procurată din Bulgaria și introdusă în țară în mod disimulat. Ulterior, cantitățile ar fi fost încărcate în autovehicule aparținând unei societăți de curierat și transportate către două depozite, aparținând persoanelor bănuite, unde ar fi avut loc procesarea.

Totodată, ancheta a relevat că persoanele bănuite ar fi beneficiat de sprijinul unor șoferi, dar și de sprijinul unor reprezentanți ai firmei de curierat, care ar fi facilitat atât ambalarea produselor, cât și livrarea lor. Aceștia ar fi pus la dispoziție ambalajele specifice și, prin intermediul șoferilor, ar fi preluat coletele direct din locațiile de producție, transportându-le către depozitul companiei, de unde ar fi fost expediate, conform comenzilor primite.

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 2 decembrie 2025, au fost puse în executare 52 de mandate de percheziție în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași, Olt, Covasna, Harghita, Sibiu, Alba, Argeș, Ialomița și Vâlcea.

Persoanele bănuite au fost depistate și urmează a fi conduse la sediul structurii, în vederea audierii. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

