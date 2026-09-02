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Pensiile românilor cresc în 2027? Cu cât s-ar putea majora veniturile seniorilor de la 1 ianuarie

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

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Pensiile românilor cresc în 2027? Cu cât s-ar putea majora veniturile seniorilor de la 1 ianuarie

După doi ani în care indexarea pensiilor a fost înghețată pe fondul măsurilor de austeritate, seniorii ar putea primi, în sfârșit, o majorare la începutul lui 2027. Conform formulei prevăzute de lege, creșterea ar putea ajunge la aproximativ 12%, însă situația dificilă a bugetului face ca o majorare de 7-8% să fie considerată mult mai realistă.

Indexarea pensiilor ar trebui să reintre în vigoare la 1 ianuarie 2027, după ce mecanismul legal a fost ignorat în ultimii doi ani. Formula de calcul ia în considerare rata inflației și jumătate din creșterea salariului mediu brut, ceea ce ar indica, potrivit calculelor, o majorare de circa 12%.

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Rămâne însă întrebarea esențială: își permite bugetul de stat o asemenea creștere? În actualele condiții fiscale, o indexare integrală pare dificil de susținut, iar scenariul unei majorări de 7-8% pare mai probabil.

La o creștere de 7%, pensia medie ar ajunge la aproximativ 3.018 lei, ceea ce ar însemna aproape 197 de lei în plus în fiecare lună. În cazul unei majorări de 8%, pensia medie ar urca la circa 3.047 de lei, cu aproximativ 226 de lei mai mult față de nivelul actual.

Decizia finală va aparține viitorului guvern, însă mesajele politice venite până acum indică presiuni tot mai mari pentru ca indexarea să fie aplicată la începutul anului viitor.

După doi ani de îngheț rămâne valabilă întrebarea: vor primi pensionarii majorarea promisă de lege sau austeritatea va amâna din nou indexarea?

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