Noile camere video care îi vor prinde pe șoferi în trafic: nu va mai fi suficient să frânezi în fața radarului. Pe ce drumuri vor fi instalate
Noile camere video care îi vor prinde pe șoferi în trafic: nu va mai fi suficient să frânezi în fața radarului. Pe ce drumuri vor fi instalate
Șoferii din România se pregătesc pentru una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani în ceea ce privește monitorizarea traficului. CNAIR are în plan instalarea a 400 de camere video fixe cu radar pe autostrăzi și drumuri naționale, dispozitive care vor putea identifica mașinile și, în anumite situații, vor calcula inclusiv viteza medie pe anumite tronsoane.
Important pentru șoferi: cele 400 de camere nu sunt încă operaționale și nu dau, în prezent, amenzi automate, proiectul aflându-se încă în etapa procedurilor pentru atribuirea contractului. După semnarea acestuia, implementarea sistemului este estimată să dureze 22 de luni.
Cum îi vor prinde camerele pe șoferii care depășesc viteza
Noul sistem va funcționa diferit față de clasicele controale cu radar, în care un șofer putea reduce viteza doar în apropierea unui echipaj de Poliție.
Camerele video cu radar vor putea monitoriza traficul și vor identifica automat vehiculele care circulă pe șoselele supravegheate. Tehnologia va putea determina viteza de deplasare și va recunoaște numărul de înmatriculare al mașinii.
Una dintre cele mai importante funcții anunțate pentru noul sistem este calcularea vitezei medii.
Practic, un șofer ar putea fi înregistrat într-un prim punct al unui tronson și apoi într-un al doilea punct. Sistemul ar putea calcula timpul în care mașina a parcurs distanța dintre cele două camere și, implicit, viteza medie de deplasare.
Astfel, simpla reducere a vitezei în dreptul unei camere nu ar mai fi suficientă pentru a evita depistarea unei eventuale depășiri a limitei legale.
Pe ce drumuri vor fi montate cele 400 de camere video
Rețeaua este gândită pentru principalele șosele din România, în special pentru autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale cu trafic intens.
Potrivit informațiilor apărute în documentația și prezentările proiectului, o parte importantă a camerelor este prevăzută pentru șapte drumuri naționale:
DN1, DN2, DN6, DN7, DN11, DN17, DN67
Cele mai multe puncte de monitorizare sunt prevăzute pe DN1, urmat de DN6, DN2, DN17, DN7, DN67 și DN11.
Amplasamentele exacte pot suferi însă modificări în timpul implementării, în funcție de condițiile tehnice și de situația din teren.
Camerele vor putea verifica mai mult decât viteza
Noile dispozitive nu sunt gândite exclusiv pentru depistarea șoferilor care circulă prea repede.
Sistemul ar urma să poată recunoaște numerele de înmatriculare și să fie conectat cu baze de date care permit verificarea unor informații despre vehicul.
Printre funcțiile anunțate se numără verificarea valabilității rovinietei, iar dezvoltarea ulterioară a sistemului ar putea permite și verificarea altor informații legate de situația mașinii.
Tehnologia ar putea fi folosită și pentru identificarea unor vehicule urmărite sau semnalate de autorități, precum și pentru sprijinirea intervenției rapide în cazul unor accidente.
Cum vor ajunge amenzile la șoferi
Una dintre cele mai importante întrebări este ce se va întâmpla după ce o cameră înregistrează o presupusă abatere.
În sistemele de monitorizare digitală, imaginea și datele vehiculului pot fi transmise pentru verificare, iar proprietarul mașinii poate fi identificat pe baza numărului de înmatriculare.
În funcție de procedura legală aplicabilă la momentul operaționalizării sistemului, documentele necesare identificării șoferului și eventualele sancțiuni ar urma să fie comunicate proprietarului vehiculului.
Cu alte cuvinte, șoferii trebuie să se aștepte ca, odată ce sistemul va fi complet funcțional și integrat în mecanismul de constatare a abaterilor, amenda să nu mai depindă de oprirea imediată în trafic de către un polițist.
Atenție: cele 400 de camere nu dau încă amenzi
În prezent, șoferii trebuie să facă diferența între camerele deja existente pe șoselele României și viitorul sistem de 400 de camere video cu radar.
Există deja camere care monitorizează traficul și verifică anumite aspecte, precum rovinieta, însă acestea nu trebuie confundate automat cu noile camere radar din proiectul extins.
La 1 septembrie 2026, procedura pentru proiectul celor 400 de camere nu era finalizată, iar dispozitivele nu erau încă instalate și operaționale ca o rețea națională capabilă să aplice sancțiuni pentru depășirea vitezei.
Implementarea efectivă va începe după atribuirea și semnarea contractului, iar durata prevăzută pentru proiect este de 22 de luni.
Sfârșitul „frânei de radar”?
Pentru mulți șoferi, cea mai mare schimbare va fi posibilitatea monitorizării vitezei pe distanțe mai mari.
Până acum, mulți conducători auto își reduceau viteza atunci când observau un radar, apoi accelerau din nou după ce treceau de punctul de control.
Sistemul de calcul al vitezei medii ar putea schimba acest comportament.
Dacă două sau mai multe camere vor monitoriza același traseu, autoritățile vor putea avea o imagine asupra modului în care un vehicul a circulat pe întregul tronson, nu doar într-un singur punct.
Pentru șoferi, mesajul este simplu: atunci când sistemul va deveni operațional, nu va mai fi suficient să încetinești doar în dreptul unei camere. Viteza legală va trebui respectată pe tot traseul monitorizat.
Când vor deveni funcționale cele 400 de camere
Acesta este, deocamdată, unul dintre cele mai importante semne de întrebare.
Proiectul are o durată estimată de implementare de 22 de luni după finalizarea procedurilor și semnarea contractului. Prin urmare, șoferii nu trebuie să creadă că cele 400 de camere sunt deja active sau că toate șoselele anunțate sunt supravegheate în prezent de radare fixe care trimit automat amenzi.
După finalizarea proiectului, însă, România ar putea avea una dintre cele mai extinse rețele de monitorizare digitală a traficului de până acum.
Pe scurt: 400 de camere video cu radar sunt pregătite pentru a fi introduse pe principalele șosele ale țării. Acestea vor putea identifica mașinile, monitoriza viteza și, în anumite situații, calcula viteza medie. Șoferii trebuie însă să știe că rețeaua nu este încă operațională, iar instalarea și punerea în funcțiune depind de finalizarea procedurilor de achiziție și de implementarea proiectului.
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