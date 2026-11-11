Industria românească de apărare, paralizată de lipsa comenzilor: „Zece luni dezastruoase pentru 99% dintre companii”

Industria națională de apărare a traversat zece luni fără comenzi și fără perspective concrete pentru aproape toate companiile din sector, în pofida fondurilor consistente alocate pentru apărare. Avertismentul vine de la Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general al Romarm, care a criticat dur modul în care sunt gestionate bugetele și programele de investiții în acest domeniu.

„Primele zece luni ale anului, pentru 99% din companiile românești din industria de apărare, au fost un dezastru, o bătaie de joc la adresa industriei naționale de apărare. Zero comenzi, nicio perspectivă, nimic!”, a declarat acesta, marți, 10 noiembrie 2026, la o masă rotundă organizată la București de DefenseRomania.

Potrivit șefului Romarm, paradoxul este cu atât mai mare cu cât industria de apărare beneficiază, cel puțin la nivelul alocărilor bugetare, de resurse financiare importante. Acesta a invocat aproximativ 20 de miliarde de euro, inclusiv 11 miliarde de euro prin programul SAFE, precum și alocarea a 2,45% din PIB pentru apărare.

Pîrcălăbescu consideră însă că banii nu sunt direcționați eficient, iar bugetul apărării este construit fără o componentă suficient de consistentă destinată dezvoltării producției interne. În opinia sa, finanțarea industriei naționale ar trebui privită ca o investiție strategică, capabilă să genereze valoare adăugată în economia românească și să susțină, pe termen lung, chiar creșterea bugetului pentru înzestrarea Armatei.

„Bugetul pentru apărare nu înseamnă doar Ministerul Apărării și cheltuielile zilnice, înseamnă să alocăm un buget pentru industria de apărare”, a subliniat directorul general al Romarm.

Acesta susține că investițiile în capacitățile de producție autohtone ar putea contribui, în următorii ani, la atingerea obiectivului de alocare a 5% din PIB pentru apărare, în conformitate cu noile ținte strategice ale NATO.

200 de companii în ecosistemul de apărare, dar numai 22 sunt de stat

Un alt punct sensibil semnalat de conducerea Romarm este modul în care funcționează întregul ecosistem industrial. Din aproximativ 200 de companii care activează în sectorul național de apărare, doar 22 sunt de stat, în timp ce aproximativ 180 sunt private.

În acest context, Pîrcălăbescu a lansat un apel către firmele private să se asocieze cu Romarm pentru dezvoltarea unor capacități de producție, inclusiv în domeniul explozibililor și muniției, sectoare care necesită autorizări și infrastructură specializată.

Romarm susține că dispune de acreditările și facilitățile necesare unor asemenea colaborări, inclusiv de peste 5.000 de hectare de infrastructură. Directorul general al companiei consideră că parteneriatele public-private, asocierile în participațiune și proiectele comune reprezintă soluții esențiale pentru relansarea industriei.

În paralel, restructurarea Romarm ar trebui să urmărească eliminarea cheltuielilor ineficiente și redirecționarea resurselor către investiții și înzestrare, astfel încât să beneficieze întregul ecosistem industrial, nu doar companiile de stat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul mesei rotunde „Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027”, organizată de DefenseRomania, eveniment care a reunit reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Apărării, structurilor de securitate și ai industriei naționale și internaționale de apărare.

sursa: Agerpres

foto – cu rol ilustrativ

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