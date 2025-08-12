Pensii de mizerie pentru milioane de români: Câți bani vor lua salariații care câștigă între 3.000 și 6.000 de lei

Pensii de mizerie pentru milioane de români: Câți bani vor lua salariații care în prezent câștigă între 3.000 și 6.000 de lei

Un calcul simplu și îngrijorător făcut de un economist român a tras un semnal de alarmă legat de pensiile viitorului. Pentru actualii angajați cu salarii cuprinse între 3.000 și 6.000 lei, veniturile la pensie vor fi mult mai mici decât se așteaptă majoritatea. Potrivit calculelor, veniturile la pensie ar putea reprezenta abia 30% din salariul actual.

Creșterile de pensii, blocate din lipsa banilor

În ultimele luni, mai multe majorări promise pensionarilor nu s-au mai acordat, pe motiv că bugetul nu permite.

Indexarea programată la 1 ianuarie 2025 a fost anulată, deși ar fi adus în medie 310 lei în plus la pensie.

Recalcularea pentru 660.000 de pensionari, bazată pe venituri nepermanente, este blocată.

Indexarea de 7% prevăzută pentru 2026 nu se va mai aplica, deși legea obligă guvernul să o facă.

Dezechilibrul dintre pensionari și angajați

Situația devine și mai gravă în contextul în care, până în 2030, se va pensiona un număr record de români, așa-numiții „decreței”. În prezent, în România există 4,7 milioane de pensionari și doar 6 milioane de angajați, ceea ce pune o presiune uriașă pe sistemul public de pensii.

Economistul Adrian Negrescu, citat de Newsweek, propune un calcul ușor de reținut: peste 10–15 ani, pensia va fi, în medie, 30% din salariul net de azi (incluzând și Pilonul II). Asta înseamnă:

Salariu net 3.000 lei → pensie estimată: 1.000 lei (dar va fi aliniată la pensia minimă garantată, de 1.281 lei).

Salariu net 4.000 lei → pensie estimată: 1.200 lei.

Salariu net 5.000 lei → pensie estimată: 1.500 lei.

Salariu net 6.000 lei → pensie estimată: 1.800 lei.

Pilonul II

Mulți români văd Pilonul II ca pe un „cont de economii”, dar Negrescu avertizează că nu este așa.

Banii pot fi retrași doar la pensionare și sunt supuși taxării: 10% CASS pentru sumele peste 3.000 lei și impozit suplimentar, totalizând aproximativ 15%.

„Averea” medie acumulată de un român în Pilonul II este de 3.500 euro. La pensionare, suma finală poate ajunge la 6.000–7.000 euro, dacă se cotizează constant până după 65 de ani.

Negrescu recomandă retragerea banilor din Pilonul II în tranșe lunare sub 3.000 lei pentru a evita taxele, dar și păstrarea investiției cât mai mult timp, pentru a beneficia de randamentul anual de aproximativ 7% al fondurilor.

