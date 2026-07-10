Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet

Ministrul interimar al Apărării: „Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani” Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri, 10 iulie 2026, la Constanța, că industria națională de apărare are nevoie de finanțare consistentă, însă a avertizat că fondurile suplimentare nu vor produce rezultate dacă actualele probleme de management […]