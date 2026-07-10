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Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet

Ioana Oprean

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Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet

Accident în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, pe Autostrada A1. 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe A1, km 297, sens Sebeș-Sibiu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 1 auto implicat, intrat in parapet, fără persoane încarcerate”, a transmis ISU Alba la ora 22.30.

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

sursa: ISU Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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