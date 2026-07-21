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Noua lege a salarizării: Aproximativ 400.000 de bugetari vor rămâne cu salariile îngheţate în următorii ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Noua lege a salarizării: Aproximativ 400.000 de bugetari vor rămâne cu salariile îngheţate în următorii ani

Noua lege a salarizării va duce la îngheţarea veniturilor, în următorii ani, pentru aproximativ 400.000 de angajaţi din sectorul public, potrivit calculelor Profit.ro.

În prezent, estimarea la nivelul Executivului este ca 33-35% dintre angajaţii statului, care acum au venituri mai mari decât ce le este prevăzut în grilele noii legi, să aibă salariile îngheţate pentru perioade care pot ajunge şi la mai mulţi ani, până sunt ajunşi din urmă de către grilele de salarizare.

Circa două treimi din angajaţii statului lucrează în domeniile educaţie, sănătate, ordine publică şi apărare.

Potrivit celor mai recente date disponibile, numărul posturilor ocupate din sectorul public se situează la 1,272 milioane, ceea ce ar însemna că pot fi afectate 420.000-445.000 de posturi.

Peste 800.000 dintre cele 1,272 milioane de posturi ocupate sunt în educaţie, sănătate şi ordine publică. Restul sunt în alte instituţii, centrale sau locale, primării, etc.

812.347 posturi ocupate în domenii cheie ale statului:

– 366.833 posturi în Educaţie – Ministerul Educaţiei – 293.705 învăţământ superior de stat, 68.142 învăţământ preuniversitare (locale) – 4.986;

– 245.020 posturi în Sănătate – 147.225 posturi în unităţi sanitare subordonate local, 79.622 posturi în unităţi sanitare subordonate central, 18.173 – Ministerul Sănătăţii;

– 124.468 – Poliţie şi Jandarmerie (MAI);

– 76.026 – Armată (MApN).

Noua lege a salarizării constituie o etapă esenţială din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. La acest proiect s-a lucrat în ultimii ani, dar a fost amânat repetat, din cauza temerilor că impactul bugetar ar fi fost mult prea greu de suportat de către finanţele statului, mai ales după cel al majorării pensiilor.

Strategia fiscal bugetară a Ministerului Finanţelor prevede cheltuieli salariale de 168,3 miliarde lei anul acesta, reperezentând 8,2% din PIB.

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