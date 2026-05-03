PENSII 2026 | Ajutor financiar pentru pensionari în luna mai: Cine primește banii și când se acordă
Ajutor financiar pentru pensionari în luna mai: Cine primește banii și când se acordă
Pensionarii din România care au venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi un sprijin financiar, acordat în două tranșe. Prima plată va fi făcută automat în luna mai.
Ajutorul va ajunge la aproape 3 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, dar și din sistemul pensiilor militare, ale căror venituri lunare nu depășesc pragul de 3.000 de lei. Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern luna trecută, cea de-a doua tranșă urmează să fie acordată în luna decembrie.
- în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
- în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
- în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.
Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026.Pensionarii nu vor fi nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor.
Astfel, ajutorul financiar acordat în două tranșe egale va fi plătit odată cu pensia:
- în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
- în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
- în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.
Ajutorul financiar se acordă numai în situația în care veniturile cumulate realizate de aceeași persoană, sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei, respectiv 3.000 lei.
Ajutorul se acordă inclusiv pensionarilor de urmaș, fiecărui beneficiar în parte, dacă se încadrează în plafonul stabilit.
Pensionari care au ales să primească pensia pe carc sau prin virament bancar, plata se face, în general, în data de 12 a fiecărui luni, cel târziu pe 13, potrivit Casei de Pensii.
Poșta Românăa va începe pe 4 mai să livreze pensiile pentru cei care au optat pentru această opțiune. Poștașii aduc pensiile, în general, între 1 și 15 ale lunii, însă 1 Mai este zi nelucrătoare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de lei
Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de lei Un bărbat din județul Argeș a fost amendat de polițiști cu peste 2.800 de lei, după ce a fost surprins mergând pe jos pe breteaua unei autostrăzi. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi făcut […]
Șeful CNAS, despre reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
Șeful CNAS, despre reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate” Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că reducerea numărului de paturi din spitale este „necesară și inevitabilă”, în contextul unei analize naționale care urmărește adaptarea capacității unităților medicale la nevoile reale ale pacienților și […]
3 mai 1975: Nadia Comăneci, o gimnastă necunoscută în vârstă de 13 ani și jumătate, devenea campioană absolută a Europei și campioană continentală la sărituri, paralele și bârnă
3 mai 1975: Nadia Comăneci, o gimnastă necunoscută în vârstă de 13 ani și jumătate, devenea campioană absolută a Europei și campioană continentală la sărituri, paralele și bârnă În 3 mai 1975, la Campionatul european (feminin) de gimnastică de la Skien, în Norvegia, Nadia Comăneci, la acea vreme o gimnastă necunoscută în vârstă de 13 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de lei
Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de...
Șeful CNAS, despre reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
Șeful CNAS, despre reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate” Președintele...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Irina Codrea, elevă a Colegiului Național „David Prodan” Cugir, PREMIATĂ la nivel național la două olimpiade școlare: „Un exemplu autentic de implicare, perseverență și maturitate intelectuală”
Irina Codrea, elevă a Colegiului Național „David Prodan” Cugir, PREMIATĂ la nivel național la două olimpiade școlare: „Un exemplu autentic...
Curier Județean
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat” proiectul
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu...
Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate” din excedentul bugetar al anului anterior
Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate” din excedentul bugetar al anului anterior...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...