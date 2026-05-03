PENSII 2026 | Ajutor financiar pentru pensionari în luna mai: Cine primește banii și când se acordă

Ajutor financiar pentru pensionari în luna mai: Cine primește banii și când se acordă

Pensionarii din România care au venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi un sprijin financiar, acordat în două tranșe. Prima plată va fi făcută automat în luna mai.

Ajutorul va ajunge la aproape 3 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, dar și din sistemul pensiilor militare, ale căror venituri lunare nu depășesc pragul de 3.000 de lei. Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern luna trecută, cea de-a doua tranșă urmează să fie acordată în luna decembrie.

în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026.Pensionarii nu vor fi nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor.

Astfel, ajutorul financiar acordat în două tranșe egale va fi plătit odată cu pensia:

în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Ajutorul financiar se acordă numai în situația în care veniturile cumulate realizate de aceeași persoană, sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei, respectiv 3.000 lei.

Ajutorul se acordă inclusiv pensionarilor de urmaș, fiecărui beneficiar în parte, dacă se încadrează în plafonul stabilit.

Pensionari care au ales să primească pensia pe carc sau prin virament bancar, plata se face, în general, în data de 12 a fiecărui luni, cel târziu pe 13, potrivit Casei de Pensii.

Poșta Românăa va începe pe 4 mai să livreze pensiile pentru cei care au optat pentru această opțiune. Poștașii aduc pensiile, în general, între 1 și 15 ale lunii, însă 1 Mai este zi nelucrătoare.

