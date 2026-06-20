Pensii 2026: Pensia medie a magistraților trece de 5.000 de euro. Se pare că „special” nu este doar un adjectiv!
Pensii 2026: Pensia medie a magistraților trece de 5.000 de euro. Se pare că „special” nu este doar un adjectiv!
Judecătorii și procurorii din România continuă să beneficieze de cele mai mari pensii speciale, pensia medie de serviciu în cazul acestora ajungând în luna mai 2026 la 25.586 de lei brut, echivalentul a peste 5.000 de euro.
În total, 5.850 de foști magistrați beneficiau de pensii de serviciu acordate în baza Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Dintre aceștia, 2.541 primesc și pensie din sistemul public de pensii (BASS), potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Cea mai mare parte a sumei încasate lunar provine însă direct de la bugetul de stat. Astfel, din pensia medie de 25.586 de lei, doar 7.575 de lei reprezintă componenta contributivă, în timp ce 22.461 de lei sunt suportați din bugetul de stat.
Numărul total al beneficiarilor de pensii speciale a ajuns în mai 2026 la 11.970 de persoane, în creștere cu 13 față de luna precedentă.
Alte categorii care primesc pensii de serviciu sunt personalul diplomatic și consular, funcționarii parlamentari, personalul aeronautic civil, foștii angajați ai Curții de Conturi și personalul auxiliar din instanțe și parchete.
După magistrați, cele mai mari pensii speciale sunt încasate de personalul aeronautic civil navigant, cu o medie de 13.093 de lei pe lună, urmat de pensionarii proveniți de la Curtea de Conturi, cu 10.685 de lei.
Personalul auxiliar din instanțe și parchete beneficiază de o pensie medie de 7.320 de lei, diplomații și consulii de 7.007 lei, iar foștii funcționari parlamentari de 6.274 de lei.
Datele CNPP arată că, în continuare, magistrații reprezintă cea mai numeroasă categorie de beneficiari de pensii speciale și, totodată, categoria cu cele mai ridicate venituri lunare provenite din acest sistem.
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