PENSII 2026 | Modificări la Legea Pensiilor: Ce trebuie să știe românii care se pensionează în acest an

Modificări la Legea Pensiilor: Ce trebuie să știe românii care se pensionează în 2026
Modificările legislative din sistemul public de pensii survenite în ultimii ani au adus numeroase schimbări.
Este important de aceea de înțeles clar ce condiții trebuie îndeplinite, ce documente sunt necesare și cum decurge procedura de stabilire a pensiei.
Pensia pentru limită de vârstă reprezintă principala categorie de pensie acordată în sistemul public. Pentru a beneficia de acest drept, o persoană trebuie să îndeplinească simultan două condiții esențiale:
*atingerea vârstei standard de pensionare;
*realizarea stagiului minim de cotizare.
În prezent, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Aceste perioade reprezintă intervalele în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii.
Noua lege a pensiilor a stabilit că vârsta standard de pensionare este 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, însă, această vârstă va fi atinsă treptat, procesul de egalizare urmând să se încheie în anul 2035.
Există situații în care o persoană ajunge la vârsta de pensionare fără a avea stagiul minim de cotizare. În aceste cazuri, legea permite cumpărarea de vechime în muncă, însă numai înainte de depunerea dosarului de pensionare.
Pentru anul 2026, costul unui an de vechime este de aproximativ 12.150 de lei, echivalentul unei contribuții lunare de 1.012,5 lei. Această opțiune este utilizată de cei care au avut perioade fără contribuții și doresc să îndeplinească condițiile minime pentru pensionare.
Documente necesare pentru dosarul de pensionare
Pentru stabilirea pensiei de limită de vârstă, solicitantul trebuie să depună un dosar la casa teritorială de pensii în raza căreia are domiciliul sau reședința. În mod obișnuit, dosarul include următoarele documente:
*cererea pentru înscrierea la pensie (se completează la ghișeu);
*carnetul de muncă în original;
*acte care dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu;
*livretul militar (dacă este cazul);
*diploma de studii sau adeverință privind perioada studiilor;
*dovada recunoașterii studiilor efectuate în străinătate;
*adeverințe privind sporurile sau alte adaosuri salariale;
*adeverințe privind activitatea în condiții de muncă speciale sau deosebite;
*procură specială pentru mandatar, în cazul persoanelor din străinătate;
*documente privind calitatea de beneficiar al unor legi speciale (de exemplu pentru persoane persecutate politic);
*adeverință cu datele de contact ale angajatorului actual.
Este important de știut că nu toate aceste documente sunt obligatorii pentru fiecare solicitant. Lista exactă depinde de situația profesională a fiecărei persoane. De exemplu, cineva care nu a urmat studii universitare nu trebuie să depună documente privind perioada facultății, iar adeverințele privind condițiile speciale de muncă sunt necesare doar dacă persoana a lucrat în astfel de condiții.
În anumite cazuri, casa de pensii poate solicita documente suplimentare pentru clarificarea unor perioade de activitate.
