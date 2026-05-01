Tânăr de 21 de ani, din Alba, pericol public în trafic: A fost prins ,,beat mangă”, fără permis, pe o motocicletă neînmatriculată

Un tânăr de 21 de ani, din județul Alba, a fost prins de polițiști în noaptea de joi spre vineri, ,,beat mangă”, fără permis, pe o motocicletă neînmatriculată.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 30 aprilie/1 mai 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe strada Salcâmilor din comuna Bucerdea Grânoasă, o motocicletă condusă de un tânăr de 21 de ani, din comună.

Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta nu figurează ca fiind înmatriculată.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

