PENSII 2026 | Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Discuțiile privind o eventuală dezghețare a pensiilor sunt, în prezent, „premature”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Discuțiile privind o eventuală dezghețare a pensiilor sunt, în prezent, „premature”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat duminică seară că discuțiile privind o eventuală dezghețare a pensiilor sunt, în prezent, „premature”. Potrivit acestuia, orice creștere ar trebui realizată doar în condiții de sustenabilitate, în funcție de evoluția lunară a veniturilor la buget și de execuția bugetară.

Deși în spațiul public s-a vorbit despre posibilitatea reluării majorărilor în 2026, șeful de la Finanțe temperează aceste așteptări, arată Mediafax.

Ministrul a precizat că, înainte de a anunța măsuri privind pensiile, autoritățile trebuie să poată demonstra o îmbunătățire clară și „semnificativă” a situației bugetare. În caz contrar, astfel de anunțuri ar rămâne simple promisiuni, iar românii sunt deja sătui de angajamente care ulterior s-au dovedit nesustenabile.

Potrivit analizelor legislative, valoarea punctului de referință (VPR) ar putea rămâne la nivelul din 2025, ceea ce ar bloca automat orice majorare a pensiilor aflate în plată.

