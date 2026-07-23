Pensii 2026 | Harta pensiilor din România: Unde se încasează peste 4.100 de lei și unde pensiile abia trec de 2.200 de lei

Harta pensiilor din România: Unde se încasează peste 4.100 de lei și unde pensiile abia trec de 2.200 de lei

România avea, în iunie 2026, un total de 4.572.809 pensionari, iar pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). În spatele acestei medii se ascund însă diferențe uriașe între județe, cel mai mare venit din pensie fiind înregistrat în București, iar cel mai mic în Botoșani.

Sectorul 1 al Capitalei ocupă primul loc în clasamentul național, cu o pensie medie de 4.132 de lei, în timp ce pensionarii din Botoșani primesc, în medie, doar 2.228 de lei. Diferența de 1.904 lei evidențiază decalajele economice și sociale dintre regiunile țării, construite în decenii de evoluții diferite ale pieței muncii.

Specialiștii explică aceste diferențe prin nivelul salariilor pentru care s-au plătit contribuțiile de-a lungul vieții active, dar și prin existența grupelor de muncă și a industriilor grele, unde angajații au beneficiat de venituri mai mari și condiții speciale de pensionare.

Fostele centre industriale domină topul

După sectoarele Capitalei, în clasamentul județelor cu cele mai mari pensii se află Hunedoara, unde pensia medie este de 3.496 de lei. Județul și-a construit prosperitatea în jurul siderurgiei și mineritului, iar salariile ridicate din aceste domenii se reflectă astăzi în veniturile pensionarilor.

Un alt județ cu pensii peste media națională este Gorj, unde pensionarii încasează, în medie, 3.308 lei. Activitatea din mineritul de cărbune și producția de energie a contribuit decisiv la nivelul actual al pensiilor.

Și Galațiul rămâne printre județele fruntașe, cu o pensie medie de 3.019 lei, influențată de tradiția industrială și de salariile oferite de combinatul siderurgic Liberty Galați. La același nivel se situează și județul Prahova.

Unde sunt cele mai mici pensii

La polul opus se află județele cu o dezvoltare economică mai redusă și cu salarii istorice mai mici. În Suceava, pensia medie este de 2.360 de lei, în Giurgiu de 2.290 de lei, în Vaslui de 2.285 de lei, iar în Vrancea de 2.274 de lei.

Ultimul loc în clasament revine județului Botoșani, unde pensia medie este de doar 2.228 de lei, cea mai mică din România.

Topul pensiilor medii

Clasamentul realizat pe baza datelor CNPP este condus de:

București – Sectorul 1: 4.132 lei

București – Sectorul 6: 3.666 lei

București – Sectorul 2: 3.617 lei

București – Sectorul 3: 3.514 lei

Hunedoara: 3.496 lei

București – Sectorul 4: 3.488 lei

Brașov: 3.331 lei

Gorj: 3.308 lei

București – Sectorul 5: 3.085 lei

Constanța: 3.022 lei

Galați și Prahova: 3.019 lei

La coada clasamentului se află:

Giurgiu: 2.290 lei

Vaslui: 2.285 lei

Vrancea: 2.274 lei

Botoșani: 2.228 lei

Diferențele dintre județe sunt explicate în principal de nivelul salariilor din perioada activă, dar și de structura economică a fiecărei regiuni. Bucureștiul și fostele centre industriale au concentrat locuri de muncă mai bine plătite, ceea ce a generat contribuții mai mari la sistemul public de pensii și, implicit, pensii superioare mediei naționale.

sursa: libertatea.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)