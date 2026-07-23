CSM Unirea Alba Iulia, cu noutățile Salka și Moga, în cantonament la Poiana Brașov | S-a renunțat la nigerianul Aboki

CSM Unirea Alba Iulia, cu noutățile Salka și Moga, în cantonament centralizat la Poiana Brașov | S-a renunțat la nigerianul Aboki

CSM Unirea Alba Iulia efectuează un cantonament centralizat la Poiana Brașov, ultimele noutăți ale „alb-negrilor” fiind Mario Salka (2007, împrumutat de la UTA Arad) și Eduard Moga (2004, din Sebeș, „U” Cluj).

Fundașul lateral a evoluat stagiunea trecută la Gloria Bistrița, unde a fost pregătit, o perioadă de antrenorul Cristian Pustai. În lot, care poate fi completat zilele viitoare, a fost inclus mijlocașul central Eduard Moga, fost la CSM Sebeș, Europa Alba Iulia, Academia „Gheorghe Hagi” (din august 2015), iar apoi la „U” Cluj și ultimul sezon la CS Tunari.

Principalul unirist a renunțat la jucătorii aflați în probe (Ichim, 2009, portar; Stroia, 2008, fundaș; Song, 2001, fundaș, Bergmann și Patrix – atacanți) și mai are nevoie de un fundaș central și doi atacanți, aceasta în contextul în care albaiulianul Gheorghe Grozav a dat curs propunerii de la Corona Brașov.

Au rămas acasă Vomir (accidentat), tinerii S. Bran (va merge la CIL Blaj), Jurj, R. Stanciu și Butnariu (ultimul, în cărți pentru Metalurgistul Cugir) și nigerianul Aboki (20 ani, Viitorul Cluj) – anunțat ca transferat.

Stagiul centralizat se desfășoară în perioada 23 iulie-4 august, la Hotelul „Piatra Mare”, fiind prevăzute și două jocuri, cu divizionarele terțe Olimpic Zărnești (29 iulie) și Corona Brașov (1 august).

Lotul deplasat (23 de jucători): Avram (Gloria Bistrița), Cutean (FC Bihor), Herlea – Covaci (Gloria Bistrița), Salka (UTA Arad), Chindriș (Gloria Bistrița), Niakate (SCM Zalău), Misarăș (CSC Dumbrăvița), Giurgiu, Ondreykovicz, Datcu (Sport Team), Tonini (Gloria Bistrița), A. Dumitru (FC Botoșani), Donca (Olimpia Satu Mare), Ardeiu, Moga („U” Cluj), Chiorean (Gloria Bistrița), Prejmerean (CSM Slatina), Al. Anton (Ceahlăul Piatra Neamț), Vaida („U” Cluj), Indrei, Ayeni (Gloria Bistrița), Cordeiro (Albania).

Foto Lucian DANCIU