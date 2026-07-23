Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult. Nu vă jucați cu viața voastră!”
Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult. Nu vă jucați cu viața voastră!”
Un șofer din Alba Iulia a publicat pe o rețea de socializare un mesaj de avertisment adresat bicicliștilor care circulă fără a fi echipați corespunzător, atrăgând atenția asupra pericolelor la care se expun în trafic.
Acesta a povestit că a decis să scrie mesajul după o întâlnire avută în trafic cu un biciclist. Potrivit șoferului, lipsa echipamentului de protecție și a elementelor reflectorizante, precum și vizibilitatea redusă pe timp de noapte și condițiile meteo nefavorabile, precum ploaia, cresc considerabil riscul producerii unui accident.
Din fericire, incidentul s-a încheiat fără victime, însă șoferul spune că experiența l-a determinat să transmită acest avertisment, în speranța că va contribui la prevenirea unor tragedii. Mesajul integral publicat de acesta este următorul:
,,Dacă circuli noaptea cu bicicletă, îmbrăcă-te măcar în culori deschise. Dragi bicicliști, noaptea, pe o vreme ca asta, fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult! Oboseala clar poate fi mai mare la miezul nopții și pentru șoferi, iar vremea asta de ploaie și noaptea fără lună… cireașa de pe tort. Te-am văzut într-un final, eram pe banda 2. A fost ceva de genul: Niii mă, un biciclist! Nu tu vestă, nu stopuri, nimic! Mă întreb dacă era cineva și mai obosit ca mine și mai puțin vigilent pe banda 1? Nu vă jucați cu viața voastră!”.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
23 iulie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate
Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba și județul Mureș sunt, în dimineața zilei de joi, 23 iulie 2026, sub incidența unei avertizări nowcasting Cod Galben de ceață. Avertizarea este valabilă până la ora 8.30. Județul Alba: Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Lunca Mureșului, […]
30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet
Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet În perioada 30 iulie – 2 august, municipiul Aiud se pregătește să devină, din nou, capitala folclorului internațional, în celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Aiud. ,,Aiudul devine din nou capitala folclorului internațional! Programul oficial al […]
FOTO | Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea”
Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea” O scrisoare trimisă de pe front de militarul român Ermolae Toderaș, originar din Roșia Montană, readuce la lumină o poveste emoționantă despre grijile care îi însoțeau pe soldați chiar și în timpul războiului. Mesajul, publicat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
23 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Ce lucrări se execută. Lista
Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Ce lucrări se execută. Lista Pe Autostrada A1 sunt în desfășurare joi, 23...
Traian Băsescu: Domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru
Traian Băsescu: Domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru Fostul președinte Traian...
Știrea Zilei
VIDEO | Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările. Oamenii nu au cu ce circula”
Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu...
UPDATE VIDEO | Tragedie pe DN 67C Transalpina: Un motociclist și-a pierdut viața în urma impactului
Accident grav pe DN 67C Transalpina: Motociclist rănit în urma evenimentului rutier Un accident rutier grav s-a produs în după...
Curier Județean
Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult. Nu vă jucați cu viața voastră!”
Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe...
23 iulie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate
Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba și județul Mureș sunt, în dimineața...
Politică Administrație
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...