Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult. Nu vă jucați cu viața voastră!”

Un șofer din Alba Iulia a publicat pe o rețea de socializare un mesaj de avertisment adresat bicicliștilor care circulă fără a fi echipați corespunzător, atrăgând atenția asupra pericolelor la care se expun în trafic.

Acesta a povestit că a decis să scrie mesajul după o întâlnire avută în trafic cu un biciclist. Potrivit șoferului, lipsa echipamentului de protecție și a elementelor reflectorizante, precum și vizibilitatea redusă pe timp de noapte și condițiile meteo nefavorabile, precum ploaia, cresc considerabil riscul producerii unui accident.

Din fericire, incidentul s-a încheiat fără victime, însă șoferul spune că experiența l-a determinat să transmită acest avertisment, în speranța că va contribui la prevenirea unor tragedii. Mesajul integral publicat de acesta este următorul:

,,Dacă circuli noaptea cu bicicletă, îmbrăcă-te măcar în culori deschise. Dragi bicicliști, noaptea, pe o vreme ca asta, fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult! Oboseala clar poate fi mai mare la miezul nopții și pentru șoferi, iar vremea asta de ploaie și noaptea fără lună… cireașa de pe tort. Te-am văzut într-un final, eram pe banda 2. A fost ceva de genul: Niii mă, un biciclist! Nu tu vestă, nu stopuri, nimic! Mă întreb dacă era cineva și mai obosit ca mine și mai puțin vigilent pe banda 1? Nu vă jucați cu viața voastră!”.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)