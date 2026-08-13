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Pensii 2026 | De câți ani de contribuții au nevoie femeile: Pensia la limită de vârstă, schimbată din luna august

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

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Pensii 2026 | De câți ani de contribuții au nevoie femeile: Pensia la limită de vârstă, schimbată din luna august

Începând cu 1 august 2026, a intrat într-o nouă etapă calendarul de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Pentru femeile care solicită înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, stagiul complet contributiv necesar ajunge la 33 de ani și 6 luni, cu o lună mai mult față de condițiile aplicabile în luna iulie 2026.

Modificarea face parte din procesul de creștere etapizată a stagiului contributiv și de egalizare treptată a condițiilor de pensionare, prevăzut de legislația în vigoare.

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Nicio majorare generală a pensiilor

În ceea ce privește cuantumul pensiilor, în această perioadă nu au fost adoptate acte normative care să prevadă majorarea punctului de referință, o nouă recalculare generală sau alte creșteri ale pensiilor din sistemul public.

Prin urmare, schimbarea aplicabilă de la 1 august 2026 vizează condițiile de pensionare, nu o majorare automată a veniturilor pensionarilor.

Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii, acestea fiind sursele competente pentru eventualele modificări legislative și procedurale privind sistemul public de pensii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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