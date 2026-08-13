Dragoș Damian, Terapia Cluj: Domnule Președinte, avem nevoie de un Premier care să construiască fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare
Dragoș Damian, Terapia Cluj: Domnule Președinte, avem nevoie de un Premier care să construiască fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare
Domnule Președinte, ca orice ardelean încăpățânat, eu îi tot dau înainte, oricât mă înjură toți: economia României poate creste doar din fabrici, uzine și combinate.
Toate deficitele, datoriile, dobânzile și celelalte nenorociri despre care ne vorbesc înțelepții din finanțele țării – cei care de trei ani ne asigură că scade inflația, dar ea tot creste – sunt efectul, nu cauza problemelor României. Cauza problemelor, inclusiv a celor din energie, este dezindustrializarea iresponsabila la care asistăm de 20 de ani fără sa spunem nimic. Am închis fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, fără să punem ceva în schimb.
Polonia, Cehia și Ungaria nu numai că nu și-au închis fabricile, uzinele și combinatele de dinainte de 1990, dar au deschis fabrici, uzine și combinate noi, unele investiții fiind de-a dreptul gigant. Polonia, Cehia, Ungaria, nu s-au uitat la Euro, nu se uită nici acum, s-au uitat și se uită la industrializare și internaționalizare. Iată, Polonia, Cehia și Ungaria cumpără companii la noi în țară într-o veselie.
Domnule Presedinte, avem nevoie de un Premier care să se ocupe de reclădirea culturii industriale in România. Asta înseamnă 3 lucruri simple:
1) o strategie de industrializare și internaționalizare pe domenii cheie de-a lungul lanțurilor de valoare, indiferent de natura capitalului;
2) un sistem de educație în care să predomine științele inginerești și în care să fie dezvoltată resursa umană industrială calificată și specializată;
3) o diplomație economică activă, antrenată să atragă investiții industriale strategice și să vândă pe piețele internaționale valoare adăugată fabricată în România.
Dacă nu mergem la cauza de la rădăcina tuturor deficitelor, ele vor apărea într-una, ne vom târî din BBB- sau Baa3 în BBB- sau Baa3, spre râsul întregii Uniuni Europene. Ce mai râde acum Bulgaria de noi…
Domnule Presedinte, gata cu consumul de importuri, imobiliare și divertisment. România are nevoie de o strategie națională de competitivitate economică care înseamnă industrializare și internaționalizare, fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, cât vezi cu ochii.
Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE Producția industrială a crescut ușor în zona euro și în Uniunea Europeană în iunie, față de aceeași lună din 2025, însă România se numără printre statele membre cu cele mai mari scăderi ale acestui indicator, potrivit datelor publicate joi de Eurostat […]
FOTO | „Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA
„Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis, joi, 13 august 2026, că platforma TikTok a eliminat aproximativ 90 de materiale video care propagau informații false despre o presupusă „ambulanță neagră” care ar răpi […]
E jale! În România inflația coboară, dar economia intră într-o zonă de risc. Avertismentul BNR
E jale! În România inflația coboară, dar economia intră într-o zonă de risc. Avertismentul BNR România intră într-o etapă economică paradoxală: prețurile încep să se tempereze, însă nu pentru că economia ar fi într-o formă bună, ci tocmai pentru că cererea slăbește. Noul Raport asupra inflației al BNR arată o scădere rapidă a inflației în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE Producția industrială a crescut ușor în...
FOTO | „Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA
„Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut...
Știrea Zilei
VIDEO | Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud
Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a...
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din Sântimbru, cercetată după o reclamație din partea unui austriac
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din...
Curier Județean
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au...
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...