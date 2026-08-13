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Dragoș Damian, Terapia Cluj: Domnule Președinte, avem nevoie de un Premier care să construiască fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

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Dragoș Damian, Terapia Cluj: Domnule Președinte, avem nevoie de un Premier care să construiască fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare

Domnule Președinte, ca orice ardelean încăpățânat, eu îi tot dau înainte, oricât mă înjură toți: economia României poate creste doar din fabrici, uzine și combinate.

Toate deficitele, datoriile, dobânzile și celelalte nenorociri despre care ne vorbesc înțelepții din finanțele țării – cei care de trei ani ne asigură că scade inflația, dar ea tot creste – sunt efectul, nu cauza problemelor României. Cauza problemelor, inclusiv a celor din energie, este dezindustrializarea iresponsabila la care asistăm de 20 de ani fără sa spunem nimic. Am închis fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, fără să punem ceva în schimb.

Polonia, Cehia și Ungaria nu numai că nu și-au închis fabricile, uzinele și combinatele de dinainte de 1990, dar au deschis fabrici, uzine și combinate noi, unele investiții fiind de-a dreptul gigant. Polonia, Cehia, Ungaria, nu s-au uitat la Euro, nu se uită nici acum, s-au uitat și se uită la industrializare și internaționalizare. Iată, Polonia, Cehia și Ungaria cumpără companii la noi în țară într-o veselie.

Domnule Presedinte, avem nevoie de un Premier care să se ocupe de reclădirea culturii industriale in România. Asta înseamnă 3 lucruri simple:

1) o strategie de industrializare și internaționalizare pe domenii cheie de-a lungul lanțurilor de valoare, indiferent de natura capitalului;

2) un sistem de educație în care să predomine științele inginerești și în care să fie dezvoltată resursa umană industrială calificată și specializată;

3) o diplomație economică activă, antrenată să atragă investiții industriale strategice și să vândă pe piețele internaționale valoare adăugată fabricată în România.

Dacă nu mergem la cauza de la rădăcina tuturor deficitelor, ele vor apărea într-una, ne vom târî din BBB- sau Baa3 în BBB- sau Baa3, spre râsul întregii Uniuni Europene. Ce mai râde acum Bulgaria de noi…

Domnule Presedinte, gata cu consumul de importuri, imobiliare și divertisment. România are nevoie de o strategie națională de competitivitate economică care înseamnă industrializare și internaționalizare, fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, cât vezi cu ochii.

Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România

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