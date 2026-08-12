PENSII 2026 | Pensia anticipată pentru femei: Este obligatoriu să depui certificatele de naștere ale copiilor? Ce recomandă Casa de Pensii Alba

Pensia anticipată pentru femei: Este obligatoriu să depui certificatele de naștere ale copiilor? Ce recomandă Casa de Pensii Alba

Femeile care solicită pensie anticipată nu sunt obligate să depună certificatele de naștere ale copiilor, însă Casa Județeană de Pensii Alba recomandă, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, ca documentele să fie atașate dosarului încă de la început.

Acestea pot fi importante pentru stabilirea reducerii vârstei standard de pensionare și pentru momentul trecerii de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă, mai explică Casa Județeană de Pensii Alba.

Mesajul integral publicat de Casa Județeană de Pensii Alba:

Dacă sunt femeie și solicit pensie anticipată, trebuie să depun și certificatele de naștere ale copiilor?

Nu este obligatoriu, dar este recomandat În modelul cererii pentru acordarea pensiei anticipate – Anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023, aprobate prin H.G. nr. 181/2024 – sunt prevăzute documentele care se atașează cererii de pensionare. Certificatele de naștere ale copiilor nu sunt documente obligatorii pentru acordarea pensiei anticipate.

De ce recomandăm totuși depunerea lor?

Pentru femeile care au născut și au crescut copii până la vârsta prevăzută de lege, aceste documente pot fi importante pentru stabilirea reducerii vârstei standard de pensionare, în condițiile art. 51 din Legea nr. 360/2023.

În cazul pensiei anticipate, cuantumul pensiei se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în funcție de:

numărul de luni cu care se anticipează pensionarea;

stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.

Prin urmare, data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare este importantă și pentru perioada în care se aplică diminuarea pensiei anticipate.

Ce se întâmplă dacă nu depun certificatele de naștere ale copiilor odată cu cererea de pensie anticipată?

Aceste documente pot fi depuse și ulterior.

Este însă important momentul în care sunt depuse:

Dacă documentele sunt depuse până la data îndeplinirii condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard, prevăzută de art. 51 din Legea nr. 360/2023, trecerea la pensia pentru limită de vârstă se poate realiza de la data îndeplinirii acestor condiții.

Dacă documentele sunt depuse după această dată, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se acordă de la data depunerii cererii/documentelor, în condițiile prevăzute de lege.

Recomandarea CJP Alba

Dacă solicitați pensie anticipată și beneficiați de reducerea vârstei standard de pensionare pentru copii, vă recomandăm să depuneți documentele doveditoare încă de la momentul solicitării pensiei anticipate.

Astfel, documentele necesare se află deja la dosarul de pensie și pot fi avute în vedere la momentul îndeplinirii condițiilor legale pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

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