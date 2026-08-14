Pensii 2026 | Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare. În ce situații contează studiile și armata

Studiile superioare, serviciul militar, dar și concediul pentru creșterea copiilor se numără printre perioadele care pot fi luate în calcul la reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de pensionare. Beneficiul se aplică însă numai persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege.

Deși pot fi valorificate la stabilirea drepturilor, aceste perioade nu înlocuiesc stagiul complet de cotizare contributiv, necesar pentru reducerea vârstei standard fără aplicarea penalizărilor.

Cine poate ieși la pensie cu până la cinci ani mai devreme fără penalizare

Prima condiție pentru reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de pensionare este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv, de 35 de ani. Pentru acordarea acestui beneficiu, persoana trebuie să fi acumulat și încă cinci ani suplimentari de stagiu, care pot include atât perioade contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege.

Prevederile Legii nr. 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi. În această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar. Persoanele care îndeplinesc aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea penalizărilor.

Ce perioade fără contribuții sunt recunoscute de lege

Legea nr. 360/2023 recunoaște două categorii de intervale în care nu au fost achitate contribuții la sistemul public de pensii: perioade asimilate și perioade necontributive. Acestea nu înlocuiesc stagiul complet de cotizare contributiv, însă pot fi luate în calcul la realizarea celor cinci ani suplimentari necesari pentru reducerea vârstei standard de pensionare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Ce sunt perioadele asimilate

Perioadele asimilate reprezintă intervale în care persoana nu a plătit contribuții la sistemul public de pensii, însă legea le consideră echivalente stagiului de cotizare. Acestea sunt luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public. Potrivit Legii nr. 360/2023, sunt considerate perioade asimilate:

-anii de studii universitare urmați la forma de zi sau cu frecvență, pe durata normală a studiilor, dacă acestea au fost absolvite cu diplomă de licență, master sau doctorat;

-serviciul militar efectuat ca militar în termen sau militar cu termen redus, precum și perioadele de concentrare, mobilizare ori prizonierat;

-perioadele în care au fost acordate indemnizații de asigurări sociale între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006;

-concediul pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accidente de muncă sau boli profesionale, acordat începând cu 1 ianuarie 2005;

-concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006, până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani, respectiv 7 ani.

În cazul persoanelor care au absolvit mai multe facultăți sau mai multe cicluri universitare de același nivel, legea permite valorificarea unei singure perioade de studii pentru același nivel de învățământ, la alegerea solicitantului.

Excepția privind concediul pentru creșterea copilului

Concediul pentru creșterea copilului reprezintă singura perioadă asimilată care beneficiază de un regim diferit. Spre deosebire de celelalte perioade asimilate, acest interval este luat în calcul inclusiv la stabilirea stagiului minim de cotizare contributiv și a stagiului complet de cotizare contributiv.

Cu alte cuvinte, perioada concediului pentru creșterea copilului poate contribui inclusiv la realizarea stagiului complet necesar deschiderii dreptului la reducerea vârstei standard de pensionare.

Ce sunt perioadele necontributive

Perioadele necontributive sunt intervale în care nu au fost plătite contribuții de asigurări sociale, însă legea le recunoaște ca vechime în muncă sau stagiu de cotizare în baza unor acte normative speciale. Aceste perioade pot fi valorificate numai dacă persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii. Printre cele mai importante perioade necontributive recunoscute de lege se numără:

-perioadele recunoscute persoanelor persecutate din motive politice, deportate în străinătate sau constituite în prizonieri;

-perioadele suplimentare de vechime acordate potrivit Decretului-lege nr. 118/1990;

-vechimea recunoscută soției salariate care și-a însoțit soțul trimis în misiune permanentă în străinătate;

-perioadele în care s-a beneficiat de ajutor de șomaj ori de ajutor de integrare profesională înainte de 1 aprilie 2001;

-intervalele în care au fost acordate plăți compensatorii sau venit de completare, în condițiile prevăzute de lege; vechimea suplimentară acordată persoanelor care au lucrat în grupele I și II de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale; perioada de exil;

-vechimea suplimentară acordată persoanelor trimise să lucreze în țări cu climă greu de suportat; alte perioade recunoscute prin acte normative speciale, inclusiv anumite intervale de șomaj tehnic.

Cum ajută aceste perioade la pensionare

Perioadele asimilate și cele necontributive pot fi valorificate la realizarea celor cinci ani suplimentari de stagiu prevăzuți de Legea nr. 360/2023, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de actul normativ. Este important de reținut că aceste intervale nu înlocuiesc stagiul complet de cotizare contributiv, care reprezintă condiția esențială pentru reducerea vârstei standard de pensionare fără diminuarea cuantumului pensiei.

Cu alte cuvinte, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv (35 de ani) și au acumulat încă cinci ani de stagiu, inclusiv din perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege, pot solicita pensia pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, fără aplicarea penalizărilor.

Persoanele cu handicap pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Legea nr. 360/2023 prevede reduceri ale vârstei standard de pensionare și pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiții de handicap.

Beneficiul se acordă în funcție de gradul de handicap, care trebuie dovedit printr-un certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanentă, emis potrivit Legii nr. 448/2006. Astfel:

-persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 15 ani, dacă au realizat, în condiții de handicap, un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;

-persoanele cu handicap accentuat beneficiază de o reducere de 10 ani, dacă au realizat, în condiții de handicap, un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;

-persoanele cu handicap mediu beneficiază, de asemenea, de o reducere de 10 ani, dacă au realizat, în condiții de handicap, stagiul complet de cotizare.

Legea mai prevede că perioadele de asigurare voluntară, realizate în baza unui contract de asigurare socială, nu sunt luate în calcul la stabilirea stagiului contributiv necesar pentru acordarea acestor reduceri.

Persoanele cu deficiență vizuală gravă se pot pensiona indiferent de vârstă

Legea stabilește o regulă distinctă pentru persoanele cu deficiență vizuală gravă. Acestea pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârsta pe care o au, dacă au realizat, în condițiile handicapului, un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare. În acest caz, dreptul la pensie nu este condiționat de atingerea vârstei standard de pensionare.

Femeile care au crescut copii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare

Legea acordă o reducere a vârstei standard de pensionare femeilor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani. Reducerea diferă în funcție de numărul copiilor. Astfel:

-Femeile care au crescut un copil beneficiază de o reducere de șase luni;

-Pentru doi copii, reducerea este de un an;

-Pentru trei copii ajunge la un an și șase luni;

-Mamele care au crescut patru copii pot ieși la pensie cu doi ani mai devreme;

-Femeile care au crescut cinci copii beneficiază de o reducere de doi ani și șase luni, iar cele care au crescut șase copii au dreptul la o reducere de trei ani.

-În cazul femeilor care au crescut șapte sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se reduce cu trei ani și șase luni.

Această facilitate se aplică și în cazul copiilor adoptați, dacă aceștia au fost crescuți pentru o perioadă de cel puțin 13 ani. Pentru acordarea acestui beneficiu este obligatorie realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Ce trebuie să știe cei care vor să iasă mai devreme la pensie Așadar, legea pensiilor aduce un avantaj important persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au acumulat încă cinci ani de stagiu. Acești ani suplimentari pot include nu doar perioade în care au fost plătite contribuții de asigurări sociale, ci și anumite intervale asimilate sau necontributive recunoscute de lege.

Important: Legea nu permite ieșirea mai devreme la pensie doar în baza perioadelor fără contribuții. Acestea devin relevante numai după îndeplinirea stagiului complet contributiv, deoarece pot fi valorificate la completarea celor cinci ani suplimentari necesari pentru pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard.

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