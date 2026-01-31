PENSII 2026 | Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează
Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.789, din care 2.546 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.443 lei, din care 7.527 din BASS și 22.294 de la bugetul de stat.
De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat 787 de persoane (693 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.976 de lei, din care 3.002 lei pensie din bugetul de stat.
În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 870 de persoane (652 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.230 de lei (3.541 de lei de la bugetul de stat).
De Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.338 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.103 de lei, din care 8.071 lei suportați din bugetul de stat.
Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 681 de persoane (toți cu pensie din BASS), media fiind de 10.360 de lei, din care 2.451 de lei cota suportată din bugetul de stat.
De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 2.376 de pensionari (1.954 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.113 de lei, din care 4.343 de lei suportați din bugetul de stat.
