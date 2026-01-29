PENSII 2026 | Aproape 3 milioane de pensionari ar putea primi bani de la stat în două tranșe: Care sunt condițiile

Aproape 3 milioane de pensionari ar putea primi bani de la stat în două tranșe: Care sunt condițiile

Conform unei propuneri discutate de social-democrați pentru bugetul de stat, aproximativ 2,8 milioane de români, cu pensiile sub 3.000 de lei, ar putea primi ajutoare financiare în 2026.

Surse din PSD au declarat că sprijinul financiar ar viza pensionarii români cu pensii sub 3.000 de lei, iar sumele ar varia între 600 și 1.000 de lei, acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie.

– Pensionarii români cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei ar putea primi 600 de lei, în două tranșe de câte 300 de lei. Această măsură ar viza aproximativ un milion de beneficiari, conform propunerii.

– Pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei, suma propusă este de 800 de lei, distribuită în tranșe egale de 400 de lei, pentru 621.000 de pensionari.

– Cei mai vulnerabili români, cu pensii sub 1.500 de lei, ar urma să primească 1.000 de lei, tot în două tranșe de câte 500 de lei fiecare, beneficiind 1,24 de milioane de oameni de această măsură.

Impactul bugetar total al acestei măsuri este estimat la 2,35 de miliarde de lei. Rămâne însă de văzut dacă propunerea va fi acceptată în cadrul Coaliției de guvernare.

„Înțelegem nevoia economiilor la buget, dar înțelegem și nevoia de solidaritate socială și nevoia de a compensa anumite categorii sociale”, a declarat ministrul muncii, Florin Manole, miercuri, 28 ianuarie 2026, la Parlament, înaintea unei ședințe cu liderul PSD Sorin Grindeanu și ceilalți miniștri PSD pe tema bugetului.

Măsura face parte dintr-un efort mai amplu al social-democraților pentru a sprijini pensionarii români cu venituri reduse, însă rămâne de văzut dacă bugetul pe 2026 va putea susține această inițiativă.

