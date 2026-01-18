PENSII 2026 | Câți bani în plus vor primi în acest an pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate

Câți bani în plus vor primi în acest an pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate

Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate vor primi, începând cu 1 iulie 2026, o indemnizație pentru însoțitor mai mare, fără să fie nevoie de cereri sau recalculări, scrie publicația Ziarul de Iași.

În prezent, indemnizația lunară este de 2.025 de lei, calculată la salariul minim brut de 4.050 de lei pe lună. Odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, suma va urca cu 137,5 lei, ajungând la 2.162,5 lei.

Acești bani se acordă lunar, în plus față de pensia de invaliditate, persoanelor care suferă de afecțiuni grave și au nevoie permanentă de sprijin pentru activitățile zilnice, fiind afectată capacitatea lor de autoservire. Legea nr. 360/2023, Art. 67, prevede un cuantum al indemnizației pentru însoțitor de 50% din salariul minim brut pe economie.

Indemnizația se suportă din bugetul de stat și se acordă chiar dacă pensionarul trece, la împlinirea vârstei standard de pensionare, la pensia pentru limită de vârstă.

În noiembrie 2025, 45.995 de persoane din România beneficiau de pensie pentru gradul I de invaliditate, ceea ce a însemnat un efort lunar de circa 93,14 milioane lei din bugetul statului pentru indemnizațiile plătite, precizează sursa citată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI