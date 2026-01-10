PENSII 2026: Care este explicația oficială pentru faptul că poștașul nu le-a adus încă banii din ianuarie unora dintre pensionari
Care este explicația oficială pentru faptul că poștașul nu le-a adus încă banii din ianuarie unora dintre pensionari
Distribuirea pensiilor a început cu întârziere în ianuarie 2026. Unii pensionari se întreabă de ce poștașul nu le-a adus încă banii.
Între timp au venit și explicațiile oficiale.
„Nu sunt întârzieri, e pur și simplu un decalaj, pe care îl întâlnim la fiecare început de an”, a precizat, pentru TVR Info, Valentin Ștefan, directorul Poștei Române.
În mod obișnuit, pensiile sunt plătite la domiciliu între datele de 1 și 15 ale fiecărei luni. În ianuarie 2026, însă, procesul a început mai târziu cu o săptămână.
Datele oficiale arată faptul că, lună de lună, trebuie să-și primească pensiile, acasă sau direct pe card, aproximativ 4,5 milioane de români.
