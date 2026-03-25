FOTO | Experiență interculturală pentru studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB: Blended Intensive Programme, la Budapesta

Experiență interculturală pentru studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB: Blended Intensive Programme, la Budapesta

În perioada 23–27 martie 2026, studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia participă, la Budapesta, la un Blended Intensive Programme organizat în cadrul Obuda University, alături de studenți din Polonia, Cluj și Baia Mare.

Pe lângă componenta academică, programul oferă participanților și oportunitatea de a descoperi diversitatea culturală, de a interacționa cu studenți din medii diferite și de a explora patrimoniul și specificul local al orașului gazdă.

„Această experiență contribuie la dezvoltarea competențelor interculturale și la consolidarea colaborărilor internaționale.

Le urăm mult succes studenților și cadrelor didactice implicate în această activitate”, au transmis reprezentanții universității albaiuliene.

sursa: Facultatea de Drept și Științe Sociale UAB / Facebook

