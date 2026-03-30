PENSII 2026 | Când se acordă prima tranșă a ajutoarelor „one-off” pentru pensionarii din România

Calendarul de plată pentru ajutoarele de tip „one-off” (acordate o singură dată) pentru pensionari, prevăzute pentru anul 2026, au suferit modificări în calendarul de distribuire din cauza unor contestații la buget.

Astfel, deși pensiile obișnuite vor fi plătite înainte de Paște (până pe 9 aprilie 2026), ajutoarele one-off se decalează.

Aceste ajutoare au fost amânate pentru luna mai 2026.

Întârzierile au apărut după ce actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională.

În luna aprilie 2026, pensionarii vor primi pensia obișnuită, ajutoarele speciale (one-off) urmând să fie virate ulterior.

„Există posibilitatea amânării cu maxim o lună pentru ca acest ajutor să ajungă cu pensia de după Paște, nu cu cea dinainte. Survine în urma atacării bugetului de către AUR la CCR. Bugetul a venit târziu și atacul la CCR a tergirversat lucrurile”, a explicat ministrul Muncii, Florin Manole, la televiziunea România TV.

Valoarea ajutoarelor de tip „one-off” pentru pensionari:

*ajutor în cuantum total de 1.000 lei (jumătate din această sumă va fi plătită în mai 2026, iar cealaltă jumătate – în decembrie 2026) pensionarilor ale căror venituri lunare sunt de cel mult 1.500 lei;

*ajutor în valoare totală de 800 lei (jumătate din această sumă va fi plătită în mai 2026, iar cealaltă jumătate – în decembrie 2026) pensionarilor ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

*ajutor în cuantum total de 600 lei (jumătate din această sumă va fi plătită în mai 2026, iar cealaltă jumătate – în decembrie 2026) pensionarilor ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei şi 3.000 lei

