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Pensii 2026 | Activele Pilonului III au depășit 8,4 miliarde de lei, iar peste un milion de români contribuie la fondurile facultative

Ioana Oprean

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Pensii 2026 | Activele Pilonului III au depășit 8,4 miliarde de lei, iar peste un milion de români contribuie la fondurile facultative

Interesul românilor pentru economisirea suplimentară în vederea pensionării este în continuă creștere. Activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns, la sfârșitul lunii mai 2026, la 8,4 miliarde de lei, înregistrând un avans de 38% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

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Pilonul III este componenta facultativă a sistemului de pensii private din România și oferă angajaților posibilitatea de a economisi suplimentar pentru perioada de după retragerea din activitate. Spre deosebire de Pilonii I și II, unde contribuțiile sunt obligatorii, participarea la Pilonul III este opțională.

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Datele ASF arată că, în luna mai, contribuțiile virate în fondurile de pensii facultative au însumat 93 de milioane de lei, în timp ce contribuția medie lunară a fost de 167 de lei.

Investițiile fondurilor au rămas concentrate în România, 95% din active fiind plasate pe piața locală, iar 87% dintre acestea sunt denominate în lei.

Cea mai mare parte a activelor este investită în titluri de stat, care însumează 5,297 miliarde de lei și reprezintă 63,1% din portofoliu. Acțiunile ocupă locul al doilea, cu investiții de 2,41 miliarde de lei (28,7%), iar fondurile de investiții dețin active de 278,64 milioane de lei, echivalentul a 3,3% din total.

La finalul lunii mai 2026, numărul participanților la fondurile de pensii facultative a ajuns la 1.080.199, ceea ce confirmă interesul tot mai mare al românilor pentru economisirea pe termen lung.

În prezent, pe piața Pilonului III activează zece fonduri de pensii facultative: AZT Moderato, AZT Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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