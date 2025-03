Pensii 2025: Vești excelente pentru milioane de pensionari. Anunț oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că peste 8 milioane de români au de încasat peste 150 de miliarde de lei de la Pilonul II de pensii atunci când se vor pensiona.

Conform datelor oficiale, aproape 8,3 milioane de români au ajuns să dețină active în valoare de 150,8 miliarde de lei la Pilonul II de pensii la sfârșitul anului 2024.

De precizat însă că 70% din active sunt deținute de doar 25% dintre participanți.

„Cel mai mare cont are o valoare de 2,66 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de un leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.371 lei”, au detaliat reprezentanții ASF.

Datele oficiale publicate de ASF arată că în 2024 contribuțiile la cele șapte fonduri de pensii administrate de privați au depășit 17,9 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului 2023.

Contribuția medie în luna decembrie 2024 a fost de aproximativ 384 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2023 valoarea acesteia a fost de 276 lei/participant.

La finalul lunii decembrie 2024, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 18.381 lei, înregistrând o creștere de 17,08% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023.

