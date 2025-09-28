PENSII 2025 | Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări

Mulți pensionari au scos bani din buzunar pentru adeverințele de recalculare a pensiilor, dar, deocamdată, statul român nu are resurse să le majoreze efectiv.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va cere fonduri suplimentare prin rectificarea bugetară, însă nu poate garanta că pensiile vor crește imediat.

„Discuțiile despre majorări pot avea loc doar după ce vedem impactul primelor două pachete de măsuri fiscale”, a explicat oficialul, potrivit Ziarul de Iași.

Începând cu 1 septembrie 2024, sistemul de pensii este reglementat de Legea nr. 360/2023, care stabilește că pentru recalculare există două etape. Prima categorie de pensionari vizează pe cei care, până la 1 septembrie anul trecut, aveau deja adeverințele cu veniturile suplimentare incluse în dosar, dar acestea nu au fost luate în calcul din cauza lipsei unei reglementări legale.

A doua categorie îi include pe cei care au depus adeverințele după 1 septembrie 2024.

Ministrul Florin Manole a precizat că nu se poate pronunța înainte de a vedea proiectul rectificării bugetare:

„Trebuie să vedem cu toții, nu doar eu, ce impact au avut cele două pachete propuse de premierul Bolojan în reducerea deficitului. Mai mult, sper să fie adoptat cât mai repede și pachetul de măsuri propus de PSD, pentru că avem nevoie să impulsionăm creșterea economică.”

Totuși, Manole le dă asigurări pensionarilor:

„Bugetul pentru pensii va fi dimensionat până la sfârșitul anului, astfel încât să nu existe nicio problemă în plata pensiilor. Dacă va fi nevoie de bani în plus, vor fi bani în plus. Toți pensionarii își vor primi pensiile fără probleme. Pensiile nu sunt în pericol.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI