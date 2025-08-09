PENSII 2025 | „Mica recalculare” anunțată cu surle și trâmbițe de Guvern, NEONORATĂ. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși
PENSII 2025 | „Mica recalculare” anunțată cu surle și trâmbițe de Guvernul Bolojan, NEONORATĂ. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși
Promisiunea de recalculare a pensiilor sau „mica recalculare” cum a fost denumită nu va fi onorată. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși de Guvern. Statul nu mai are bani pentru vârstnici, dar nici pentru alte categorii de români, datorită situației economice a României.
Deși fusese anunțată cu surle și trâmbițe încă din martie, mica recalculare a pensiilor nu va avea loc în acest an, potrivit Realitatea Plus. Motivul: bugetul nu poate susține plata suplimentară promisă, iar criza economică a adâncit și mai mult gaura din finanțele statului.
Recalcularea ar fi trebuit să aducă între 50 și 300 de lei în plus pentru aproximativ un milion de pensionari, însă guvernul a bătut în retragere fără explicații oficiale.
Mai grav este că mulți dintre cei care așteptau aceste sume au cheltuit până la 3.000 de lei pentru a-și recupera dosarele de la arhivele private, în speranța unei pensii mai mari.
Marea recalculare, impozitată suplimentar
Nici marea recalculare nu a adus neapărat rezultatele promise. De fapt, pensionarii care au primit ușoare majorări s-au trezit că trebuie să dea banii înapoi. Statul a aplicat impozite suplimentare pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, anulând practic orice beneficiu real.
O pensie de 3.000 de lei este oricum sub nivelul coșului minim de consum, care ajunge la aproximativ 4.000 de lei lunar pentru o persoană. Iar la aceste cheltuieli se adaugă facturile, medicamentele și alte nevoi vitale.
Pensionarii, loviți din nou
Pentru a doua oară în mai puțin de un an, guvernul lovește în cei mai vulnerabili. Mica recalculare, vândută ca o formă de „reparare” a inechităților, nu va mai fi aplicată, iar pensionarii sunt din nou lăsați cu mâna întinsă.
„Ne-au spus că vom primi mai mulți bani, am plătit acte, dosare, am sperat. Acum ne spun că nu mai sunt fonduri. Ne mint de la început”, spunea un pensionar din București.
