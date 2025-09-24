PENSII 2025 | Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor

Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor

Curtea Constituţională a României s-a reunit, miercuri, 24 septembrie 2025, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice a românilor.

”Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis AUR.

Cea de-a noua sesizare a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vizează legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Pronunţarea pe acest subiect a fst amânată pentru 8 octombrie 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI