Pensii 2025 | Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut

Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut

Active în valoare de 194,9 miliarde lei, la finalul lunii noiembrie 2025, în creștere cu 31% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024 au fondurile de pensii private obligatorii, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

,,Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, menționează ASF.

Conform informațiilor furnizate, în luna noiembrie 2025 au fost colectate contribuții în valoare totală de 1,89 miliarde de lei, contribuția medie situându-se la 408 lei.

La sfârșitul lunii noiembrie, cea mai mare parte a activelor era reprezentată de titluri de stat, care însumau 127,58 miliarde de lei, echivalentul a 65,5% din total. Pe următoarele poziții se aflau acțiunile, cu active de 48,62 miliarde de lei (24,9%), și obligațiunile corporative, care totalizau 7,8 miliarde de lei, adică 4% din active.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, în noiembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.435.069 de participanți.

În prezent, în cadrul Pilonului II funcționează fondurile de pensii Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

