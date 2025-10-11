PENSII 2025 | „Du-te nene și angajează-te în domeniul privat” – mesajul fostului președinte Traian Băsescu pentru cei care ies la pensie la 48 de ani
Pensiile speciale și pensionarea la 48 de ani, „desființate” de Băsescu: „Du-te nene și angajează-te în domeniul privat”
Discuția despre pensiile speciale revine în forță, după ce Traian Băsescu a spus lucrurilor pe nume. Fostul președinte a criticat dur pensionările la 48-50 de ani urmate de reîncadrări bine plătite la stat. El susține că statul nu are voie să încurajeze astfel de „combinații” -oameni care ies devreme la pensie, primesc beneficii peste medie și apoi se întorc în funcții de conducere în companii publice.
În opinia sa, acest sistem creează un „dezastru administrativ”, pentru că deciziile ajung să fie luate nu de profesioniști, ci de oameni „plasați” prin rețele de influență.
Mesajul lui Băsescu este cât se poate de direct și pragmatic: „Du-te nene și angajează-te în domeniul privat”. El spune că, dacă ai ales să ieși devreme la pensie pe criterii speciale, e firesc să-ți cauți loc într-o firmă privată, nu într-o altă poziție bugetară.
Fostul președinte atrage atenția asupra situațiilor în care beneficiarii pensiilor speciale se retrag foarte devreme din sistem, dar revin rapid în posturi administrative, inclusiv la companii de infrastructură sau spitale. Potrivit lui, combinația dintre influență și lipsa competenței duce la decizii proaste, contracte prost gestionate și instituții care pur și simplu nu mai funcționează.
El vede o problemă dublă: una morală, pentru că statul transmite mesajul că „se poate” ocolind legea, și una economică, pentru că se plătesc în paralel pensii mari și salarii de top. Băsescu cere reguli clare: dacă te-ai pensionat special, nu te mai întorci în sistemul public pentru o vreme.
Ce rol îi dă premierului Ilie Bolojan
Băsescu îi cere premierului Ilie Bolojan să taie din fașă ciclul „pensionare specială – reangajare la stat”. Vrea reguli ferme, fără portițe, și comunicare directă cu cetățenii: să explice clar de ce „pensionarea la 48 de ani urmată de o nouă slujbă la stat” subminează încrederea în administrație.
Tot el sugerează o revenire la logica meritului: dacă ai ales pensia specială, te reorientezi în mediul privat, unde piața decide valoarea muncii tale. „Statul nu poate continua să premieze relațiile în locul competenței”, a spus fostul președinte.
Despre economie și responsabilitate
În același interviu, Băsescu a comentat și măsurile economice ale guvernului. Deși nepopulare, el crede că sunt necesare pentru a păstra credibilitatea României în fața agențiilor de rating și pentru a evita „încetarea de plăți”. A explicat că un premier are două opțiuni: „ori iei măsuri dure și ți le asumi politic, ori pleci și lași pe altul care o va face”.
Din această perspectivă, interzicerea reîncadrărilor după pensionări speciale nu e doar o chestiune de moralitate, ci și una de igienă bugetară.
Tema pensiilor speciale rămâne fierbinte. Unele categorii profesionale spun că au nevoie de tratament aparte, dar opinia publică cere limitarea privilegiilor și reguli egale pentru toți. Declarațiile lui Băsescu vor reaprinde, cel mai probabil, discuțiile despre vârsta reală de pensionare, interdicția de reîncadrare la stat și plafonarea beneficiilor.
