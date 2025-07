PENSII 2025: Cum se va impozita pensia peste 3.000 de lei. Formula de calcul, explicată de ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit joi, 10 iulie 2025, într-un interviu la un post de televiziune, detalii privind modul în care se va aplica noua taxare a pensiilor care depășesc pragul de 3.000 de lei.

Oficialul a insistat asupra ideii că impozitul de 10% nu se aplică întregii pensii, ci doar sumei care depășește acest nivel.

„Deci primii 3000 de lei nu sunt impozitați cu absolut niciun leu. Apoi dacă ai 3.100 de lei pensia vei plăti 10% din suma aia, adică 10 lei. Dacă ai 4.000 de lei pensie vei plăti 10% pe diferența de la 3.000 de lei la 4.000 de lei, adică 10% din 1000, încă 100 de lei”, a explicat Florin Manole.

Acesta a ținut să sublinieze că modificarea va fi implementată rapid, cu sprijinul Casei Naționale de Pensii. „Aș vrea să felicit colegii de la Casa de Pensii pentru faptul că vor reuși să aplice această nouă legislație într-un timp record”, a mai spus Florin Manole.

„Am făcut tot ce am putut ca partid, dar suntem într-o coaliție, suntem mai multe voci și trebuie să existe consens, dar am făcut tot ce am putut ca acest prag să fie la 4.000 de lei”, a mai afirmat ministrul Florin Manole.

Printre măsurile anunțate recent de premierul Ilie Bolojan se numără și plata contribuției la sănătate de către pensionarii a căror pensie depășește pragul de 3.000 de lei.

Acestă măsură afectează aproximativ 1,9 milioane de oameni.

Discuția despre plata CASS la pensiile „mari” a apărut în urmă cu o lună, când ministrul Finanţelor de la acea vreme, Tanczos Barna, a confirmat că măsura ar putea fi inclusă pe lista celor care vor fi adoptate.

