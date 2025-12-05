PENSII 2025 | Cum se calculează dacă ai perioade necontributive. Ce sunt și cum influențează pensia

Cum se calculează pensia dacă ai perioade necontributive. Ce sunt și cum influențează pensia

Potrivit Legii nr. 360/2023, activă din 1 septembrie 2024, stagiul de cotizare nu este egal doar cu perioada de contribuție. Calculul pensiei integrează oficial și perioadele necontributive, aspect esențial reglementat de noul cadru legislativ.

Potrivit legislației, stagiul de cotizare reprezintă totalitatea perioadelor în care ai fost „acoperit” de sistemul public de pensii. Acesta cuprinde atât intervalele în care ai plătit efectiv contribuții (stagiul de cotizare contributiv), cât și perioadele asimilate sau necontributive recunoscute prin lege.

Stagiul de cotizare contributiv este simplu de înțeles: este vorba despre timpul în care s-au achitat contribuții la pensii, fie printr-un contract de muncă, fie prin activități independente sau alte forme de muncă. Există și noțiunea de stagiu complet de cotizare contributiv, perioada minimă necesară pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare ori de pensie anticipată.

Perioadele asimilate sunt acele intervale pentru care nu ai plătit contribuții, însă sunt considerate de lege drept stagiu de cotizare la calculul pensiei. Printre acestea se numără: studiile universitare la zi (licență, master, doctorat), serviciul militar, concediile medicale pentru accidente de muncă, concediul pentru creșterea copilului până la 2 ani (sau până la 3/7 ani în cazul copilului cu handicap), precum și perioadele în care ai beneficiat de indemnizații de asigurări sociale.

Totuși, există o excepție: perioada de concediu pentru creșterea unui copil nu este considerată contributivă, deci nu se numără la stagiul contributiv complet. Ea este asimilată, dar nu reduce vârsta de pensionare în același mod ca o perioadă de contribuție.

Perioade necontributive: ce sunt și cum influențează pensia

Pe lângă cele asimilate, pot exista perioade necontributive care totuși sunt recunoscute ca vechime la calculul pensiei. În Legea 360/2023, se specifică anumite situații: de exemplu, perioadele de șomaj, indemnizații de ajutor de integrare profesională, anumite plăți compensatorii, exil, vechime adăugată pentru munca în condiții grele sau speciale etc. Ce trebuie reținut este că în aceste perioade nu s-a plătit contribuție la pensii, dar legea le acceptă ca stagii.

Pentru calcularea pensiei, stagiul ei de cotizare va fi: 20 + 4 + 2 + 1 = 27 ani. Acest stagiu va fi luat în considerare la stabilirea dreptului la pensie (inclusiv vârsta de pensionare) și la cuantumul pensiei.

Pensia finală va fi calculată pe baza mediei veniturilor pe care le-a avut în perioadele contribuționale și ajustată proporțional cu acest stagiu de cotizare total.

Datorită noii legi, perioadele în care ai fost, de exemplu, părinte sau student, nu te dezavantajează automat. Ele pot contribui la vechime și astfel să crească cuantumul pensiei sau să îți dea dreptul la ieșirea la pensie mai devreme, în măsura în care ai atins stagiul minim necesar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI