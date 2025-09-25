PENSII 2025 | Când intră pensiile pe card în luna octombrie: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari
Când intră pensiile pe card în luna octombrie 2025: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari
În octombrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi veniturile lunare, însă calendarul plăților vine cu o mică schimbare, iar cei care au ales varianta viramentului bancar vor avea parte de o surpriză plăcută, întrucât pensiile vor intra pe card mai devreme decât de obicei. În schimb, pentru cei care primesc banii în numerar, prin Poșta Română, distribuirea se face după programul standard.
Această ajustare este justificată de suprapunerea datelor obișnuite de virare cu un weekend, iar autoritățile au decis să grăbească procedura pentru a evita întârzierile.
Calendarul pensiilor pentru octombrie 2025
Pentru pensionarii care au optat pentru plata în numerar, distribuirea banilor începe miercuri, 1 octombrie, și se desfășoară treptat până pe 15 octombrie, în funcție de rutele și programul poștașilor. În cazul în care beneficiarii nu sunt găsiți la domiciliu, aceștia pot ridica pensia de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de distribuire.
În schimb, cei aproximativ 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia direct pe card vor avea banii disponibili încă de vineri, 10 octombrie. În mod normal, viramentele erau programate între 11 și 13 ale lunii, dar cum această perioadă se suprapune cu weekendul, Casa Națională de Pensii a devansat transferurile.
Costuri mai mari pentru stat prin Poșta Română
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat recent că distribuirea pensiilor prin poștă generează cheltuieli semnificativ mai mari pentru Casa Națională de Pensii decât viramentele bancare. Pentru aproximativ jumătate dintre beneficiari, costurile cu livrarea în numerar sunt de peste zece ori mai mari decât comisioanele percepute pentru transferurile bancare.
Deși nu a avansat ideea unor restricții, ministrul a încurajat pensionarii să opteze pentru plata pe card, subliniind că această metodă este mai eficientă și mai sigură.
Valoarea pensiilor și obligațiile fiscale
În prezent, pensia medie din România se ridică la aproximativ 2.900 de lei. Pentru veniturile care depășesc pragul de 3.000 de lei, se aplică impozitul pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), însă numai pentru partea care depășește acest plafon.
Indiferent de modalitatea de plată aleasă, pensionarii au garanția că își vor primi pensiile la timp, fie la domiciliu, fie în contul bancar. Totuși, cei care aleg numerarul trebuie să fie atenți la perioada de distribuire și să ridice banii din timp pentru a evita complicațiile.
