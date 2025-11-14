PENSII 2025 | Aproape un milion de români trăiesc cu 1.281 de lei pe lună. Pensia minimă nu mai acoperă nici cheltuielile de bază
Aproape un milion de români trăiesc cu 1.281 de lei pe lună. Pensia minimă nu mai acoperă nici cheltuielile de bază
Circa un milion de pensionari din România încasează în prezent pensia minimă socială de 1.281 de lei, echivalentul a aproximativ 250 de euro. Pentru mulți dintre ei, această sumă este abia suficientă pentru plata utilităților și a medicamentelor necesare tratamentelor cronice.
După achitarea facturilor la căldură, energie și apă, puținii bani rămași sunt direcționați către tratamente medicale, în timp ce bugetul pentru hrană devine tot mai redus. În aceste condiții, „traiul minim pentru o viață decentă” pare tot mai greu de atins pentru o mare parte a vârstnicilor.
Profesorul Dan Voiculescu a atras atenția asupra situației critice a pensionarilor cu venituri minime și a propus creșterea pensiei minime la 2.000 de lei.
Măsura ar avea, potrivit acestuia, un dublu scop:
* Asigurarea unui nivel minim de demnitate pentru seniorii României;
* Prevenirea unei posibile crize sociale, prin stimularea consumului intern și reducerea vulnerabilităților economice.
„În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este de 1.281 de lei, echivalentul a 250 de euro. Aproape un milion de pensionari primesc indemnizație socială pentru a atinge acest prag minim. În aceste condiții, majorarea pensiei minime reprezintă o urgență națională”, a declarat profesorul Voiculescu, citat de Playtech.ro.
Totodată, specialiștii recomandă pensionarilor să verifice periodic drepturile și dosarul de pensie, inclusiv termenele de recalculare și posibilele sporuri de vechime. În unele cazuri, prezentarea unor adeverințe sau acte suplimentare poate aduce o creștere de câteva zeci sau chiar sute de lei la venitul lunar.
