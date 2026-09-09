Admitere liceu 2026-2027: Examenul separat de acces în ciclul liceal, desființat încă din „fașă”
Senatul a adoptat marți, 8 septembrie 2026, proiectul de lege care elimină examenul separat de admitere la liceu, prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Propunerea legislativă a fost aprobată cu 103 voturi „pentru” și trei abțineri.
Proiectul a fost dezbătut în plen miercuri, 2 septembrie 2026, iar la discuții au participat membri ai Comisiei pentru învățământ din Senat, printre care senatorii PSD Dan Cașcaval și Carmen Orban, senatorul USR Ștefan Pălărie și senatoarea AUR Luminița Păucean.
Senatorul USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, a salutat adoptarea proiectului și a susținut că eliminarea examenului reprezintă corectarea unei inechități din sistemul de admitere la liceu.
„Eliminăm definitiv existența unui paralel pentru admiterea la liceu și o mare nedreptate a fost corectată”, a declarat Ștefan Pălărie după votul final. El a subliniat că aproape toți senatorii au susținut măsura și a făcut referire la rezultatele testelor PISA, pe care le-a calificat drept îngrijorătoare.
În opinia sa, eliminarea examenului separat este doar una dintre schimbările necesare în sistemul de evaluare. Pălărie a susținut că următorul pas trebuie să fie reconstruirea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a.
Comisia pentru învățământ din Senat a votat în unanimitate pentru eliminarea examenului de admitere separat. Totodată, Ștefan Pălărie a declarat pentru Edupedu.ro că există un acord al membrilor comisiei pentru modificarea Evaluării Naționale, astfel încât aceasta să nu se limiteze la cele două discipline evaluate în prezent.
„Până la finalul anului școlar cred că îl putem definitiva”, a declarat senatorul, referindu-se la procesul de reformare a Evaluării Naționale.
Proiectul de lege urmează să parcurgă etapele legislative prevăzute înainte de intrarea în vigoare.
sursa: Edupedu
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Ajutorul pentru energie în 2026: Doar o treime dintre românii estimați au accesat sprijinul de 50 de lei / „Merită o analiză”
Ajutorul pentru energie în 2026: Doar o treime dintre românii estimați au accesat sprijinul de 50 de lei / „Merită o analiză” Schema de sprijin pentru plata facturilor la energie a ajuns la mult mai puțini români decât estimau autoritățile. Din cele aproximativ 2,1 milioane de gospodării considerate eligibile, doar circa 740.000 de solicitanți au […]
Pensia de urmaș în 2026: Cine are dreptul, cât poate primi și cum se calculează
Pensia de urmaș în 2026: Cine are dreptul, cât poate primi și cum se calculează Pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar pentru copiii și soțul supraviețuitor ai unei persoane decedate care era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Drepturile sunt stabilite în prezent potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, […]
Românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu: Problema nu este distanța, ci traficul
Românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu: Problema nu este distanța, ci traficul România se numără printre țările europene în care angajații petrec cel mai mult timp făcând naveta. Un studiu SD Worx arată că drumul până la serviciu durează, în medie, 53 de minute pe zi – la fel […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutorul pentru energie în 2026: Doar o treime dintre românii estimați au accesat sprijinul de 50 de lei / „Merită o analiză”
Ajutorul pentru energie în 2026: Doar o treime dintre românii estimați au accesat sprijinul de 50 de lei / „Merită...
Admitere liceu 2026-2027: Examenul separat de acces în ciclul liceal, desființat încă din „fașă”
Admitere liceu 2026-2027: Examenul separat de acces în ciclul liceal, desființat încă din „fașă” Senatul a adoptat marți, 8 septembrie...
Știrea Zilei
Foto | XEO – 10 ani de robotică, generații și curaj. O poveste începută la Alba Iulia continuă cu o nouă echipă FTC: XEO Academy
XEO – 10 ani de robotică, generații și curaj. O poveste începută la Alba Iulia continuă cu o nouă echipă...
VIDEO | Din Canada, țara nordului adevărat, în Alba: Povestea unei familii care s-a întors după mai bine de 20 de ani în România și a înființat o plantație de afine într-un sat din județ
Din Canada, țara nordului adevărat, în Alba: Povestea unei familii care s-a întors după mai bine de 20 de ani...
Curier Județean
Investiție majoră în educația timpurie din Aiud: Licitație pentru echiparea completă a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2
Investiție majoră în educația timpurie din Aiud: Licitație pentru echiparea completă a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2 Administrația locală...
„Arsenal” de utilaje noi pentru Ocolul Silvic Aiud: Achiziție în desfășurare. Lista
„Arsenal” de utilaje noi pentru Ocolul Silvic Aiud: Achiziție în desfășurare. Lista Direcția Silvică Alba, subunitate a Regiei Naționale a...
Politică Administrație
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între partide
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație
Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație A sunat clopoțelul,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătoriți
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătorite Sfânta Maria Mică este sărbătorită...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023, Adormirea...