Admitere liceu 2026-2027: Examenul separat de acces în ciclul liceal, desființat încă din „fașă”

Senatul a adoptat marți, 8 septembrie 2026, proiectul de lege care elimină examenul separat de admitere la liceu, prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Propunerea legislativă a fost aprobată cu 103 voturi „pentru” și trei abțineri.

Proiectul a fost dezbătut în plen miercuri, 2 septembrie 2026, iar la discuții au participat membri ai Comisiei pentru învățământ din Senat, printre care senatorii PSD Dan Cașcaval și Carmen Orban, senatorul USR Ștefan Pălărie și senatoarea AUR Luminița Păucean.

Senatorul USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, a salutat adoptarea proiectului și a susținut că eliminarea examenului reprezintă corectarea unei inechități din sistemul de admitere la liceu.

„Eliminăm definitiv existența unui paralel pentru admiterea la liceu și o mare nedreptate a fost corectată”, a declarat Ștefan Pălărie după votul final. El a subliniat că aproape toți senatorii au susținut măsura și a făcut referire la rezultatele testelor PISA, pe care le-a calificat drept îngrijorătoare.

În opinia sa, eliminarea examenului separat este doar una dintre schimbările necesare în sistemul de evaluare. Pălărie a susținut că următorul pas trebuie să fie reconstruirea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a.

Comisia pentru învățământ din Senat a votat în unanimitate pentru eliminarea examenului de admitere separat. Totodată, Ștefan Pălărie a declarat pentru Edupedu.ro că există un acord al membrilor comisiei pentru modificarea Evaluării Naționale, astfel încât aceasta să nu se limiteze la cele două discipline evaluate în prezent.

„Până la finalul anului școlar cred că îl putem definitiva”, a declarat senatorul, referindu-se la procesul de reformare a Evaluării Naționale.

Proiectul de lege urmează să parcurgă etapele legislative prevăzute înainte de intrarea în vigoare.

sursa: Edupedu

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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