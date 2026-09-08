„Arsenal” de utilaje noi pentru Ocolul Silvic Aiud: Achiziție în desfășurare. Lista

Direcția Silvică Alba, subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a inițiat în SEAP/SICAP o procedură de licitație deschisă pentru achiziția unui ansamblu forestier complex – tractor dotat cu troliu profesional și remorcă de bușteni cu braț telescopic de încărcare – destinat Ocolului Silvic Aiud.

Valoarea investiției este de peste 600.000 de lei.

Investiția se va derula cu plata în 24 de rate lunare, după achitarea unui avans de 25%, și include servicii complete de întreținere tehnică periodică pe o perioadă de 25 de luni.

Decizia de achiziție vine într-un moment crucial pentru gestionarea fondului forestier din județul Alba. Potrivit reglementărilor din noul Cod silvic (Legea nr. 331/2024, art. 72 alin. (12)), unitățile Romsilva sunt obligate să valorifice din depozite o pondere de cel puțin 50% din masa lemnoasă fasonată provenită din proprietatea publică, procent ce urmează să crească la minimum 70% începând cu anul 2030.

Pentru Direcția Silvică Alba, care preconizează pentru următorii trei ani un volum total de exploatare forestieră de circa 120.000 de metri cubi, modernizarea și extinderea parcului tehnic de utilaje reprezintă o condiție obligatorie. Trecerea la exploatarea în regie proprie și valorificarea lemnului fasonat necesită capacități ridicate pentru operațiunile de scos-apropiat în platformele primare, sortare și manipulare.

Specificații tehnice cheie solicitate

Tractor forestier

*Motor diesel FPT F36 Stage V, cu putere de minimum 102 CP (75 kW) și cuplu de minimum 430 Nm;

*Cabină certificată ROPS/FOPS, dotată cu sistem de climatizare automată (climatronic) și protecție a geamurilor cu policarbonat, rezistentă la impact de 10 t;

*Tracțiune 4×4, cutie de viteze Full Synchro Shuttle (12V/12R), capacitate de ridicare a tiranților de minimum 4.400 kg;

*Masă netă, fără lest, de minimum 4.000 kg; scut de protecție integrală pentru motor, transmisie și rezervor.

Troliu forestier

*Forță de tracțiune de minimum 2 × 55 kN și forță de frânare de minimum 2 × 69 kN;

*Lățimea scutului de 1.980 mm, ambreiaj cu trei discuri și comandă prin telecomandă;

*Montaj profesional pe tractor, efectuat direct în fabrica producătorului.

Remorcă forestieră

*Capacitate utilă de încărcare de minimum 9.000 kg și suprafață de încărcare de minimum 2 m²;

*Braț telescopic de încărcare cu rază de acțiune de 6,3 m și capacitate netă de ridicare de 455 kg la capătul brațului;

*Sistem hidraulic propriu, cu pompă de 55 l/min și rezervor de 60 l, precum și sistem de frânare pneumatic [cite: 1].

Procedura de atribuire utilizează criteriul „Cel mai bun raport calitate-preț”. Ponderea componentei financiare este de 60%, în timp ce componenta tehnică reprezintă 40% din punctaj.

Pe lângă cerințele de performanță, furnizorul va asigura, cu titlu gratuit, instruirea personalului de deservire de la Ocolul Silvic Aiud, pe o durată de 2 zile, precum și suport tehnic și intervenții în perioada de garanție, în vederea menținerii utilajului în stare perfectă de funcționare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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