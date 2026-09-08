Foto | ISU Alba, campioană la „Cupa 13 Septembrie”, ediția 2026, la minifotbal: „Felicitări tuturor participanților la acest eveniment sportiv!”

ISU Alba, campioană la „Cupa 13 Septembrie”, ediția 2026, la minifotbal: „ Felicitări tuturor participanților la acest eveniment sportiv! ”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a organizat, cu ocazia sărbătoririi a 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii și a Zilei Pompierilor din România, competiția de minifotbal „Cupa 13 Septembrie”.

La această competiție au participat șapte echipe, reprezentând Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, UM 01684, Penitenciarul Aiud, Consiliul Județean Alba și Primăria municipiului Alba Iulia.

În urma desfășurării competiției, derulată într-un intens spirit competitiv și de camaraderie, clasamentul final a fost următorul:

*Locul I – ISU Alba

*Locul II – UM 01684

*Locul III – Consiliul Județean Alba

„Fair-play-ul, disciplina și dăruirea demonstrate pe terenul de joc confirmă, încă o dată, excelenta colaborare interinstituțională și legătura strânsă dintre structurile locale și județene.

Felicitări tuturor participanților la acest eveniment sportiv!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal