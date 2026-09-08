Video | Recalculăm până iese bine? Coadă cu tabele la ISJ Alba, după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule. Lider sindical: „Nu contabilii și secretarele trebuie să plătească pentru presupusele erori…”

Recalculăm până iese bine? Coadă cu tabele la ISJ Alba, după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule. Lider sindical: „Nu contabilii și secretarele trebuie să plătească pentru presupusele erori…”

La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Alba a inițiat recent demersuri referitoare la modul în care au fost calculate și plătite anumite sume rezultate din hotărâri judecătorești definitive. La sfârșitul lunii august 2026 au fost transmise în premieră către unitățile de învățământ informări prin care s-a solicitat analizarea modului de acordare a calificativelor pentru personalul didactic auxiliar care a avut atribuții privind calcularea și plata acestor drepturi salariale.

Un argument invocat este faptul că, în perioada august–septembrie 2025, calculele privind aceste drepturi ar fi fost reverificate la nivelul Departamentului Financiar-Contabil al ISJ Alba, în cadrul unor verificări/audituri, iar plățile au continuat în forma rezultată în urma acestor verificări.

În dimineața zilei de marți, 8 septembrie 2026, li s-a cerut unităților de învățământ din județ ca, în aceeași zi, până la ora 14:00, în format electronic Excel, respectiv până la ora 16:00, în format letric, să recalculeze și să depună, pentru a treia oară în răstimp de câteva luni, macheta și calculele aferente sumelor plătite cu titlul de Hotărâri Judecătorești Definitive câștigate de sindicate în perioada 2021–2026.

În după-amiaza zilei de marți, 8 septembrie 2026, numeroși reprezentanți ai unităților școlare din județ erau prezenți la sediul din Alba Iulia al Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Oamenii nu-și ascundeau nemulțumirea că solicitările care le-au fost adresate prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Alba i-au pus în situația de a face respectivele analize pe repede înainte.

„Nu contabilii și secretarele trebuie să plătească pentru presupusele erori ale ISJ Alba..”

Conducerea Federației Sindicatelor Independente din Educație (FSIE) a avut o reacție fermă referitoare la această situație.

„Având în vedere Adresa ISJ Alba nr. 5432 din ziua de astăzi, 08.09.2026, emisă și semnată de ISJ Alba prin Inspectorul Școlar General și Contabilul-Șef al instituției, comunicată în cursul acestei dimineți unităților de învățământ din județ, prin care li se cere acestora ca, în aceeași zi de astăzi, până la ora 14:00, în format electronic Excel, respectiv până la ora 16:00, în format letric, să recalculeze și să depună, pentru a treia oară în răstimp de câteva luni, macheta și calculele aferente sumelor plătite cu titlul de Hotărâri Judecătorești Definitive câștigate de sindicate în perioada 2021–2026, Federația Sindicatelor Independente din Educație (FSIE) reiterează următoarea poziție publică în această chestiune:

1. Condamnăm dur acțiunile ISJ Alba prin care se urmărește re-fraudarea sumelor câștigate legitim de membrii noștri de sindicat prin Hotărâri Judecătorești Definitive, considerându-le ca fiind acțiuni abuzive și nelegale de tip hărțuire și amenințare, executate la comanda politică de austeritate a unui Guvern demis și nelegitim, care ar vrea astfel să astupe găurile uriașe din Bugetul de Stat cauzate chiar de ei.

2. Personalul Didactic Auxiliar, i.e. contabile și secretare, nu au greșit cu nimic și nu au comis nicio eroare în modul de calcul și plată a sumelor prevăzute în Hotărârile Judecătorești Definitive câștigate de FSIE, ba, dimpotrivă, au aplicat legea și au respectat Hotărârile Judecătorești respective întocmai, exact și la timp.

3. Calculul sumelor respective a fost re-verificat de Departamentul Financiar-Contabil al ISJ Alba în urmă cu un an, în perioada august–septembrie 2025, în urma auditurilor dându-se „undă verde” plăților, așa precum fuseseră calculate.

Or, asta înseamnă, pe de o parte, că sumele fuseseră corect calculate din capul locului. Per a contrario, ar însemna că tocmai persoanele din Departamentul Financiar-Contabil al ISJ Alba, în frunte cu Contabilul-Șef ISJ Alba și Șeful ISJ Alba care a autorizat plățile, sunt responsabile, vinovate și bune de plată pentru așa-zisele „erori”.

4. Într-o societate democratică, Hotărârile Judecătorești Definitive se execută, nu se discută la comandă politică. Interpretarea conținutului și dispozitivului unei Hotărâri Judecătorești Definitive nu este de competența profanilor, incompet enți în drept.

Potrivit art. 126 alin. (1) din Constituția României, cităm: „Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege.”

Mai departe, potrivit art. 126 alin. (3) din Constituția României, cităm: „Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale.”

Cu alte cuvinte, este inadmisibil ca un Prim-Ministru demis, un Ministru demis al Educației și, cu atât mai puțin, Șeful ISJ Alba, vreo „Comisie de Audit” sau vreun Contabil-Șef de la ISJ Alba să „interpreteze” abuziv, nelegal și incompetent o Hotărâre Judecătorească Definitivă.

5. Actele unui Guvern demis, deci inclusiv cele emise de Ministerul/Ministrul Educației, sunt nule de drept și anulabile de drept. Dovada cea mai bună constă în anularea de către Curtea de Apel București a HG-urilor emise de actualul Guvern demis.

FSIE ne rezervăm dreptul legitim de a ne apăra toți membrii de sindicat de aceste abuzuri și de a ne adresa instanțelor civile și penale în scopul reinstaurării legalității și dreptății, cu consecințele de rigoare pentru făptuitori”, a transmis Ștefan-Petru Damo, președinte Federației Sindicatelor Independente din Educație (FSIE).

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